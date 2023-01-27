內房稍回暖 何時有「V型」（附內房股目標價）

疫情回暖，內房何時步入拐點甚至「V型」反彈，或可以從數據裏看出端倪。2022年主要房企拿地總金額下滑66%，全國商品房銷售下滑，國有企業的拿地佔比按年大幅上升。不過，上海商品房銷售在7、8月出現明顯改善，銷售面積下滑幅度已開始變小。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

針對內房的積極政策將陸續落實，可是回望2022年數據，顯然拐點尚未到來。2022土地市場和房企拿地情況並不樂觀，全國土地市場按年2021年出現較大幅度下滑，土地出讓金按年下滑24%，僅有上海、陝西、內蒙古分別實現20%、5%、8%的按年正增長。

民生証券結合各省經濟財政債務、市場關注度等情況，參考市場分類，將全國各省份大致分為以下幾類，對應觀察土地市場的變化：

江蘇、浙江、福建、山東、北京、上海、廣東：廣東、浙江、山東土地出讓金按年2021年下滑幅度較大，下滑均超25%。從預算完成比例來看，相較2021年，除上海外，各省份比重均有所降低，2022年山東、廣東預算完成比例不足60%。

湖北、安徽、江西、河南：湖北、河南兩地土地出讓金按年2021年下滑較多，均超30%，且預算完成比例均較低，不足60%；安徽、江西兩地土地出讓金下滑較少。

湖南、四川、重慶、陝西、新疆：重慶、新疆土地出讓金按年2021年出現大幅下滑分別為55%、41%，陝西2022年土地出讓金實現逆勢增長，按年2021年增長5%。從預算完成比例來看，湖南、重慶對應的預算完成比例較低，重慶僅40%。

專訪基金教父雷賢達 談港股2023年後向【下一頁】

房企拿地新變化

2022年主要房企拿地總金額為1.02萬億元（人民幣‧下同），按年下滑66%，除北京、寧夏外，其余省市的房企拿地金額均按年2021年出現下滑。

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：民生証券

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。訂戶可按此登入盡覽，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...