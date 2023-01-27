  • 15°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困

國際 17:27 2023/01/27

分享：

分享：

英國哈里王子自傳出版前已備受多番關注，出版後一如外界所料，在書中大爆英國王室內幕。是次好書推薦《Spare》並非認同書中觀點，而是希望讀者能藉此思考，哈里是否真的能藉此機會，擺脫王室的囚籠。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

相關文章

【英國王室】哈里自爆因唔識英國歷史 遭老師當眾羞辱
2023/01/26
【英國王室】哈里自爆因唔識英國歷史 遭老師當眾羞辱
【英國王室】查理斯三世加冕典禮計劃公布 溫莎堡演唱會助慶
2023/01/22
【英國王室】查理斯三世加冕典禮計劃公布 溫莎堡演唱會助慶
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
2023/01/20
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
【英國王室】查理斯傳開價3.9億 叫梅根簽字離婚
2023/01/17
【英國王室】查理斯傳開價3.9億 叫梅根簽字離婚
【英國王室】哈里夫婦唔接受英名嘴道歉 批散播仇恨
2023/01/17
【英國王室】哈里夫婦唔接受英名嘴道歉 批散播仇恨

你可能感興趣

【英國王室】哈里自爆因唔識英國歷史 遭老師當眾羞辱
08:05 2023/01/26
【英國王室】哈里自爆因唔識英國歷史 遭老師當眾羞辱
【英國王室】查理斯三世加冕典禮計劃公布 溫莎堡演唱會助慶
15:00 2023/01/22
【英國王室】查理斯三世加冕典禮計劃公布 溫莎堡演唱會助慶
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數
08:05 2023/01/20
【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數

最新專欄文章

以暴易暴不可取 美槍械案何時了
2023/01/21
以暴易暴不可取 美槍械案何時了
美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？
2023/01/20
美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？
「巴西特朗普」 憑3大靠山上台
2023/01/14
「巴西特朗普」 憑3大靠山上台
「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈
2023/01/13
「巴西特朗普」借三大靠山崛起：牛肉、聖經、子彈
美濫用制裁脅迫他國 得不償失
2023/01/07
美濫用制裁脅迫他國 得不償失
皇室 網絡熱話 哈里王子 紀錄片 英國 美國 Netflix

下一篇文章

洪灝虎年收官之作：分散投資不能只靠雞蛋和籃子
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？
烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？
虎年處處通應驗 兔年又如何
虎年處處通應驗 兔年又如何
【通脹偵察站】通脹增幅放緩+GDP增速勝預期 美國經濟軟著陸有望（持續更新）
【通脹偵察站】通脹增幅放緩+GDP增速勝預期 美國經濟軟著陸有望（持續更新）
北約克服心魔 軍事援烏升級
北約克服心魔 軍事援烏升級
洪灝虎年收官之作：分散投資不能只靠雞蛋和籃子
洪灝虎年收官之作：分散投資不能只靠雞蛋和籃子
英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒
英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒