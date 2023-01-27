炒逆轉 商品市場有得諗 高盛看漲

隨着全球通脹高燒有所降溫、主要央行放緩加息節奏以及中國經濟超預期復甦，高盛預計，商品市場更加未來可期，並強調稱中國將成為提振行情的關鍵角色。此前投資者對大宗商品的較低倉位也是助推後續行情的潛在助力。

中國經濟超預期復甦



高盛看漲大宗商品市場的核心觀點是，中國經濟超預期復甦，市場流動性正在迅速恢復正常，並且考慮到中國對大宗商品需求巨大，佔據全球油氣消費量的10%至15%，以及金屬（鎳、鋅、銅、鐵礦石）和煤炭需求的50%以上，因此中國將對大宗商品市場的平衡和資產定價造成重大影響。

此外，受此前利率上行等因素影響，目前在總體上，大宗商品市場行情仍較為清淡，總頭寸處於低位水平，其中只有20%的大宗商品倉位高於50%的配比。

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具體來看，和2022年高點相比，當前大宗市場經價格調整的資產管理規模下降了30%。盡管行情在今年迄今為止出現反彈，但是鮮有大宗商品被超買。另外在資產定價方面，和股票等其他資產相比，大宗商品對中國經濟超預期復甦等提振因素的定價仍較低，擁有更大的上行空間。

預計2023年迎來銅慢牛

近十年來，銅合計庫存量於2018年3月達到高峰，超過90萬噸，於2021年11月跌至最低點17.7萬噸左右。從2018年起，總體上看銅庫存呈下降趨勢。截至2023年1月13日，銅總庫存量為21.96萬噸，低庫存給予銅價支撑。美元指數與銅價成負相關關係，2022年達到90%。美聯儲緊縮預期預計於2023年Q1結束，美元吸引力減弱，對應美元指數掉頭向下，因此，預計2023年迎來銅慢牛。

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