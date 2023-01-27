  • 15°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 08:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高盛︰商品市場未來可期

研究報告 07:30 2023/01/27

分享：

分享：

隨着全球通脹高燒有所降溫、主要央行放緩加息節奏以及中國經濟超預期復甦，高盛預計，商品市場更加未來可期，並強調稱中國將成為提振行情的關鍵角色。此前投資者對大宗商品的較低倉位也是助推後續行情的潛在助力。

中國經濟超預期復甦

高盛看漲大宗商品市場的核心觀點是，中國經濟超預期復甦，市場流動性正在迅速恢復正常，並且考慮到中國對大宗商品需求巨大，佔據全球油氣消費量的10%至15%，以及金屬（鎳、鋅、銅、鐵礦石）和煤炭需求的50%以上，因此中國將對大宗商品市場的平衡和資產定價造成重大影響。

此外，受此前利率上行等因素影響，目前在總體上，大宗商品市場行情仍較為清淡，總頭寸處於低位水平，其中只有20%的大宗商品倉位高於50%的配比。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

具體來看，和2022年高點相比，當前大宗市場經價格調整的資產管理規模下降了30%。盡管行情在今年迄今為止出現反彈，但是鮮有大宗商品被超買。另外在資產定價方面，和股票等其他資產相比，大宗商品對中國經濟超預期復甦等提振因素的定價仍較低，擁有更大的上行空間。

預計2023年迎來銅慢牛

近十年來，銅合計庫存量於2018年3月達到高峰，超過90萬噸，於2021年11月跌至最低點17.7萬噸左右。從2018年起，總體上看銅庫存呈下降趨勢。截至2023年1月13日，銅總庫存量為21.96萬噸，低庫存給予銅價支撑。美元指數與銅價成負相關關係，2022年達到90%。美聯儲緊縮預期預計於2023年Q1結束，美元吸引力減弱，對應美元指數掉頭向下，因此，預計2023年迎來銅慢牛。

訂戶可登入繼續瀏覽。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ；★★

新書出爐：2023年hket 35周年 ；10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽。
更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

2023年房地產 5主題展望（第三版）
2023/01/26
2023年房地產 5主題展望（第三版）
2023展望 中金：高端中場引領濠賭股業務反彈
2023/01/19
2023展望 中金：高端中場引領濠賭股業務反彈
期待已久的報復式消費 何時出現？
2023/01/19
期待已久的報復式消費 何時出現？
春節消費興旺樂觀 識食必選兩大龍頭
2023/01/17
春節消費興旺樂觀 識食必選兩大龍頭
做春江鴨要睇的數據 一圖勝萬言
2023/01/16
做春江鴨要睇的數據 一圖勝萬言
大行報告 中國市場 貨幣政策 財政政策 銅價 黃金 股票 商品 經濟 加息

上一篇文章

內房稍回暖 何時有「V型」（附內房股目標價）

下一篇文章

中國復常 窺探商用物業市場潛力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

2023年房地產 5主題展望（第三版）
2023年房地產 5主題展望（第三版）
花旗薦四股 新年捉金兔
花旗薦四股 新年捉金兔
2023年春節電影總票房破50億 券商指行業受益春節檔期（第四版）
2023年春節電影總票房破50億 券商指行業受益春節檔期（第四版）
富瑞：料濠賭業2023年下半年起復甦（持續更新）
富瑞：料濠賭業2023年下半年起復甦（持續更新）
港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
港股紅綠燈 券商料2月上漲可能性較大（第二版）
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）
十隻金股過肥年 滙豐料恒指仲有得升（持續更新）