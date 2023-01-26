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烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？

國際 21:18 2023/01/26

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德國向烏克蘭出口「豹2」（Leopard 2）主戰坦克開綠燈的消息，繼續受到國際傳媒高度關注，佔據較多新聞版面。烏克蘭獲得最先進歐美坦克後，戰力肯定是加分的，但是否如北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）所講，可助烏克蘭防守，甚至取勝？

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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