烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 國際 21:18 2023/01/26 分享： 分享： 德國向烏克蘭出口「豹2」（Leopard 2）主戰坦克開綠燈的消息，繼續受到國際傳媒高度關注，佔據較多新聞版面。烏克蘭獲得最先進歐美坦克後，戰力肯定是加分的，但是否如北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）所講，可助烏克蘭防守，甚至取勝？ ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 北約克服心魔 軍事援烏升級 2023/01/25 北約克服心魔 軍事援烏升級 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 2023/01/19 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 越股「升呢」落空 政局動盪累事 2023/01/18 越股「升呢」落空 政局動盪累事 美債務上限將至 今次談判恐更難 2023/01/17 美債務上限將至 今次談判恐更難 美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？ 2023/01/20 美國槍械暴力根深蒂固 遏止慘劇只能以暴易暴？ 你可能感興趣 北約克服心魔 軍事援烏升級 22:15 2023/01/25 北約克服心魔 軍事援烏升級 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 21:13 2023/01/19 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 越股「升呢」落空 政局動盪累事 22:06 2023/01/18 越股「升呢」落空 政局動盪累事 最新專欄文章 國金札記 - 北約克服心魔 軍事援烏升級 今日 北約克服心魔 軍事援烏升級 國金札記 - 逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒 2023/01/20 逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒 國金札記 - 越股「升呢」落空 政局動盪累事 2023/01/19 越股「升呢」落空 政局動盪累事 國金札記 - 美債務上限將至 今次談判恐更難 2023/01/18 美債務上限將至 今次談判恐更難 國金札記 - 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 2023/01/17 拜登私藏機密文件 特朗普如獲至寶？ 地緣政治 軍事 烏克蘭 政治 歐洲 德國 美國