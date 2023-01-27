港股兔年首個交易日急升，恒生指數升越筆者目標22500點，並且收報22566點，汽車概念股是表現最好板塊之一，小米集團（01810）進軍新能源車，設計圖曝光而刺激股價見半年高位，2023年盈利也有望扭

...