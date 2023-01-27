小米吸納 業績翻身 財金專欄 2023/01/27 分享： 分享： 港股兔年首個交易日急升，恒生指數升越筆者目標22500點，並且收報22566點，汽車概念股是表現最好板塊之一，小米集團（01810）進軍新能源車，設計圖曝光而刺激股價見半年高位，2023年盈利也有望扭 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 【牛市密碼2】大升浪周期再現 港股由兔年開始（第三版） 2023/01/26 【牛市密碼2】大升浪周期再現 港股由兔年開始（第三版） 中字股實力談 - 復旅虧轉盈 旅遊業復甦 2023/01/26 復旅虧轉盈 旅遊業復甦 中字股實力談 - 成本降訂單增 安瑞科盈利俏 2023/01/20 成本降訂單增 安瑞科盈利俏 中字股實力談 - 【送虎迎兔】港股兔年延續虎尾氣勢（第四版） 2023/01/19 【送虎迎兔】港股兔年延續虎尾氣勢（第四版） 中字股實力談 - 中海油吸引 股息達15厘 2023/01/19 中海油吸引 股息達15厘 市帳率 市盈率 每股資產淨值 中國國務院 智能手機 蘋果（Apple，美：AAPL） 小米集團－W（01810） 新能源 人民幣 板塊