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小米吸納 業績翻身

財金專欄 2023/01/27

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港股兔年首個交易日急升，恒生指數升越筆者目標22500點，並且收報22566點，汽車概念股是表現最好板塊之一，小米集團（01810）進軍新能源車，設計圖曝光而刺激股價見半年高位，2023年盈利也有望扭

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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