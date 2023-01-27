瑞信陶冬：各國央行言論偏審慎

全球風險資產市場的價格波動，源於上周傳來三個聲音。第一個是IMF總裁指出，全球經濟情況可能沒有當初想像的那麼壞，市場對經濟前景的整體情緒有所改善。第二個是日本銀行拒絕調整對債市的干預政策，日圓大幅轉弱

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