瑞信陶冬：各國央行言論偏審慎 財金專欄 2023/01/27 分享： 分享： 全球風險資產市場的價格波動，源於上周傳來三個聲音。第一個是IMF總裁指出，全球經濟情況可能沒有當初想像的那麼壞，市場對經濟前景的整體情緒有所改善。第二個是日本銀行拒絕調整對債市的干預政策，日圓大幅轉弱 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富達：中國市場具結構性增長機會 2023/01/26 富達：中國市場具結構性增長機會 名家觀點 - 信銀國際：善用債券投資 應對衰退風險 2023/01/20 信銀國際：善用債券投資 應對衰退風險 PGIM：全球經濟放緩 2023/01/20 PGIM：全球經濟放緩 中金：中國經濟年內較快回升 2023/01/19 中金：中國經濟年內較快回升 信銀國際：美國貨幣緊縮進入尾聲 2023/01/18 信銀國際：美國貨幣緊縮進入尾聲 中國 經濟 美國 美元 通脹 歐洲央行 國際貨幣基金組織 日本央行 拉加德 世界經濟論壇