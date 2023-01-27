烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 財金專欄 2023/01/27 分享： 分享： 德國向烏克蘭出口「豹2」（Leopard 2）主戰坦克開綠燈的消息，繼續受到國際傳媒高度關注，佔據較多新聞版面。 烏克蘭獲得最先進歐美坦克後，戰力肯定是有所提升的，但是否如北約秘書長斯托爾滕貝格（ ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 2023/01/26 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 國金札記 - 北約克服心魔 軍事援烏升級 2023/01/26 北約克服心魔 軍事援烏升級 國金札記 - 逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒 2023/01/20 逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒 國金札記 - 越股「升呢」落空 政局動盪累事 2023/01/19 越股「升呢」落空 政局動盪累事 國金札記 - 美債務上限將至 今次談判恐更難 2023/01/18 美債務上限將至 今次談判恐更難 美國 政治 俄羅斯 德國 烏克蘭 軍事 戰爭 國防 北約 澤連斯基