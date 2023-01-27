  • 17°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 02:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？

財金專欄 2023/01/27

分享：

分享：

德國向烏克蘭出口「豹2」（Leopard 2）主戰坦克開綠燈的消息，繼續受到國際傳媒高度關注，佔據較多新聞版面。

烏克蘭獲得最先進歐美坦克後，戰力肯定是有所提升的，但是否如北約秘書長斯托爾滕貝格（

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？
2023/01/26
烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？
國金札記 - 北約克服心魔 軍事援烏升級
2023/01/26
北約克服心魔 軍事援烏升級
國金札記 - 逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒
2023/01/20
逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒
國金札記 - 越股「升呢」落空 政局動盪累事
2023/01/19
越股「升呢」落空 政局動盪累事
國金札記 - 美債務上限將至 今次談判恐更難
2023/01/18
美債務上限將至 今次談判恐更難
美國 政治 俄羅斯 德國 烏克蘭 軍事 戰爭 國防 北約 澤連斯基

上一篇文章

喜兔紅盤好兆頭 把握撤限吸客來

下一篇文章

強預期弱現實 經濟如何「兔」變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 動若脫兔的樓市？
動若脫兔的樓市？
選股情報 - 應對3種衰退的投資策略
應對3種衰退的投資策略
國金札記 - 北約克服心魔 軍事援烏升級
北約克服心魔 軍事援烏升級
特步上破三角形上望13元
特步上破三角形上望13元
勇迎疫後新格局 港新歲福兔可期
勇迎疫後新格局 港新歲福兔可期
國情知聞 - 春晚黃金屋 政經風向標
春晚黃金屋 政經風向標