喜兔紅盤好兆頭 把握撤限吸客來

兔年新正頭，港股紅盤高開，收市創近11個月高，足證財政司司長陳茂波所言，本港與國家開始和國際恢復便捷往還後，整個市場氛圍都好起來。港府當前有序放寬防疫，港交所及金銀業貿易場在癸卯年開市，終能再邀傳媒、

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