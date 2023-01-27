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喜兔紅盤好兆頭 把握撤限吸客來

財金專欄 2023/01/27

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兔年新正頭，港股紅盤高開，收市創近11個月高，足證財政司司長陳茂波所言，本港與國家開始和國際恢復便捷往還後，整個市場氛圍都好起來。港府當前有序放寬防疫，港交所及金銀業貿易場在癸卯年開市，終能再邀傳媒、

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欄名 : 社評

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