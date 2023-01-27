喜兔紅盤好兆頭 把握撤限吸客來 財金專欄 2023/01/27 分享： 分享： 兔年新正頭，港股紅盤高開，收市創近11個月高，足證財政司司長陳茂波所言，本港與國家開始和國際恢復便捷往還後，整個市場氛圍都好起來。港府當前有序放寬防疫，港交所及金銀業貿易場在癸卯年開市，終能再邀傳媒、 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 欄名 : 社評 最新專欄文章 勇迎疫後新格局 港新歲福兔可期 2023/01/26 勇迎疫後新格局 港新歲福兔可期 中國迎「善良」兔年 美遏華不得人心 2023/01/21 中國迎「善良」兔年 美遏華不得人心 取消隔離利復常 清晰指引減爭拗 2023/01/20 取消隔離利復常 清晰指引減爭拗 郵輪重返再起航 有序撤限利往還 2023/01/19 郵輪重返再起航 有序撤限利往還 人口趨減到眼前 全面改革助育兒 2023/01/18 人口趨減到眼前 全面改革助育兒 陳茂波 恒生指數 香港交易所（00388） 財政預算案 北水流入 港珠澳大橋 余偉文 歐冠昇 人民幣 財政司