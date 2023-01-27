黑兔白兔，勤力的就是好兔！ 財金專欄 02:30 2023/01/27 分享： 分享： 恭喜發財！首先我在這裏和各位讀友拜年，祝大家新春大吉，身體健康，萬事勝意，兔年勝舊年。在香港春節小長假期間，本地疫情逐處於低谷，內地疫情基本受控，而外圍股市僅小幅波動，因此，初五復市，本港股市即時開出 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 盈喜高息股有獨特優勢！ 2023/01/20 盈喜高息股有獨特優勢！ 投資坐標 - 股市如何能實現共同富裕？ 2023/01/18 股市如何能實現共同富裕？ 投資坐標 - 跟隨RSI變動操盤有術！ 2023/01/17 跟隨RSI變動操盤有術！ 投資坐標 - 股市為何變得步步為營？ 2023/01/13 股市為何變得步步為營？ 投資坐標 - 大股東增持小股東放心! 2023/01/11 大股東增持小股東放心! 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 雅各臣科研製藥（02633） 利華控股集團（01346） 美股 個股分析 港股 股票 派息比率 香港小輪