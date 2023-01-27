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黑兔白兔，勤力的就是好兔！

財金專欄 02:30 2023/01/27

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恭喜發財！首先我在這裏和各位讀友拜年，祝大家新春大吉，身體健康，萬事勝意，兔年勝舊年。在香港春節小長假期間，本地疫情逐處於低谷，內地疫情基本受控，而外圍股市僅小幅波動，因此，初五復市，本港股市即時開出

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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