中國經濟復甦跡象增強 建銀國際料全年GDP增5.1%

受疫情拖累，中國經濟於2022年的GDP增長僅3%，主要受內地防疫措施，以及海外需求繼續回落等影響。

建銀國際指出，受疫情影響經濟在短期持續低迷，12月數據和第四季GDP仍顯疲軟。惟一些經濟數據已開始改善，並預計未來幾個月經濟復甦跡象增強。該行預期中國2023年全年GDP增長提升至5.1%。

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第4季GDP仍軟 部分數據已改善

雖然第四季GDP仍疲弱，而部分經濟數據已改善，例如內地受政策支持，汽車銷售的反彈推動了社會零售同比降幅的收窄，基礎設施投資加速，房地產行業在近期政策支持後顯示初步企穩跡象。

建銀國際預期，未來幾個月經濟復甦跡象增強。地鐵客流量和房地產銷售等高頻數據顯示，經濟增長可能已在2022年第四季觸底，復甦已經開始。由於去年第四季數據低於預期，該行將2023年經濟增長預期從5.4%小幅下調至5.1%。

從12月的經濟數據反映，中國經濟經受放寬防控措施過渡的能力好於預期。即疫情感染率上升繼續對經濟活動構成壓力，並濟增長可能在2022年第四季觸底，持續復甦可能已經開始。

首季複甦明顯 連續增長或上半年完成

建銀國際預期內地需求，尤其是消費和私人投資，將在2023年有所改善。經濟數據表明經濟活動正在復甦。北京、上海及廣州地鐵客流量在疫情限制放寬初期有所下降後有所回升。

據全球經驗反映，鑑於隨之而來的廣泛感染，經濟活動往往在取消疫情封控後立即保持低迷，但預計經濟活動的複甦將在2023年首季變得更加明顯，而連續增長料會在上半年內提前完成。

預期內地房地產行業將有所改善，惟按年表現仍低迷。2023年前幾周，30個大城市的平均每周房地產銷售量較2022年底有所回升，但仍遠低於2017年至2019 年的平均水平，期待行業持續復甦。

經濟前景改善 人行降息空間下降

宏觀政策方面，2023年宏觀政策持支持態度。中央經濟工作會議重申其政策制定者打算在2023年保持積極的財政政策以促進經濟持續回升。預期中國的預算赤字將在2023年增至3%。

在貨幣方面，人行於1月16日通過1年期中期借貸便利（MLF）淨注入790億元人民幣，利率維持在2.75%不變。

在經濟復甦跡象和房地產行業情緒有所改善的情況下，建銀國際預期人行將維持流動性狀況的支持，同時維持當前的政策利率。我們認為，2023年進一步降準仍可能支持信貸增長並滿足政府的融資需求。

預期人行繼續保持充裕的流動性並支持信貸增長，但由於經濟前景改善，人行降息空間下降。

報告來源：建銀國際

編輯：錢家鋒

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