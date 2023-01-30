3大理由估計 中國復甦始於2月之後

內地放寬疫情防控措施，市場預期2023年中國紅經濟可以復甦。平安證券認為2023年首季中國經濟將迎來首輪疫情衝擊波後的修復。2、3月份有望更快回升。又指在新一屆政府開局之年，2023年中國有必要設置5%以上的GDP增速目標。

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回顧2022年第四季，疫情形勢演變對中國經濟造成短期衝擊，第四季GDP增速2.9%，較三季度回落1個百分點。而12月規模以上工業增加值增速亦見連續第3個月回落。

展望2023年，平安證券預期，首季中國經濟將迎來第一波疫情高峰後的修復，2、3月份有望更快回升。全國第一波疫情感染或已於2022年12月下旬達峰。疫情人數達峰後，9大城市地鐵客運量、一綫城市擁堵延時指數自2022年12月最後一周開始顯著回升，意味著綫下活動進入恢復通道。

對於中國經濟整體修復，料可能出現在2023年2月之後，這主要基於三點原因：

1. 在春節較早、外需偏弱、前期疫情多發的背景下，製造業工人返鄉潮或有前置，生產活動季節性走弱。2022年12月工業增加值按年增1.3%，創2022年6月以來新低。

2. 內需恢復初期，疊加出口走弱，工業品整體仍供過於求。2022年12月工業產銷率低於近年同期水平，企業生產恢復還需時日。

3. 2023年春節在1月下旬，而2022年春節在2月上旬，1月中國主要經濟數據還將受到春節「錯位」的影響。

料2023年GDP增速目標將設置5%以上

平安證券指出，2023年中國有必要設置5%以上的GDP增速目標。一方面是因為，中央經濟工作會議表示將「推動經濟運行整體好轉」，在新一屆政府的開局之年，有必要保持GDP增速目標的連貫性。2012年至2022年期間，除2020年受疫情影響而未設增長目標外，其餘年份的增速目標要麼是持平於前一年，要麼是較前一年的下調0.5個百分點，而2022年全國GDP增速目標為5.5%左右。

另一方面，5%以上的增速目標是向中國潛在經濟增速靠攏的體現。當前普遍認同的中國經濟潛在增速水平仍在5%以上，2022年全年中國GDP增速僅有3%，低基數推升下，中國經濟增速有望回歸常態，這也將有助於穩就業和保市場主體。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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