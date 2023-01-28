中建材復甦 谷樓市基建 財金專欄 2023/01/28 分享： 分享： 港股三連升，恒指升至十個月高位收報22688點，但要留意小回走勢隨時出現。至於內地復常成為港股急升動力，而中央亦會透過放鬆房地產市場、催谷基建等來刺激2023年經濟增長，有助拉動水泥等建材需求，中國建 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【高處不勝寒】港股短綫超買重臨 恒指下周或補裂口（第三版） 2023/01/27 【高處不勝寒】港股短綫超買重臨 恒指下周或補裂口（第三版） 中字股實力談 - 小米吸納 業績翻身 2023/01/27 小米吸納 業績翻身 【牛市密碼2】大升浪周期再現 港股由兔年開始（第三版） 2023/01/26 【牛市密碼2】大升浪周期再現 港股由兔年開始（第三版） 中字股實力談 - 復旅虧轉盈 旅遊業復甦 2023/01/26 復旅虧轉盈 旅遊業復甦 中字股實力談 - 成本降訂單增 安瑞科盈利俏 2023/01/20 成本降訂單增 安瑞科盈利俏 建材水泥股 建材 中國國務院 中國人民銀行 中國證監會 中國銀行保險監督管理委員會 吉利汽車（00175） 中國電信（00728） 中國建材（03323） 人民幣