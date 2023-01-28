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中建材復甦 谷樓市基建

財金專欄 2023/01/28

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港股三連升，恒指升至十個月高位收報22688點，但要留意小回走勢隨時出現。至於內地復常成為港股急升動力，而中央亦會透過放鬆房地產市場、催谷基建等來刺激2023年經濟增長，有助拉動水泥等建材需求，中國建

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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