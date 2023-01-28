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潛在供應創新高 樓價上升動力減

地產 14:00 2023/01/28

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經歷2022年的樓價大跌，市場預期在通關、經濟復甦等增長動力推動下，樓市可一洗頹風，但面對大量新盤延至今年推出，加上未來潛在供應量急增，恐減慢樓價反彈力度。

  • 今年樓市原有3大利好因素推動
  • 未來3至4年的私樓潛在供應突破10萬伙關口
  • 去年只成功售出當約1萬伙新樓

今年樓市原有3大利好因素推動，包括中港通關，除了刺激本港經濟全面復甦外，亦預計將吸引部分內地資金進入本港樓市，帶動中上價物業市場，最後則是美國加息周期將近結束，為樓市消除一大利淡因素。

市場普遍預期經過去年調整之後，今年樓價有機會回升5%至10%，但從數據來看，在大量新盤供應下，發展商要確保樓盤具競爭力，定價自然要更貼市，甚至低市價。

首先，從中期的供應數據，房屋局未來3至4年的私樓潛在供應突破10萬伙關口，則是釋放訊號給市場，發展商不能夠嘆慢板，未來供應屬於趨升而非趨跌，今日不賣樓、明日賣樓恐競爭激烈。

其次，過往每年新盤推盤量大約1.8萬至2萬伙，當中銷售量約1.6萬至1.7萬伙，惟去年發展商見時勢不配合，均推遲了賣樓部署，去年只有1.3萬伙新盤推出，並成功售出當中約1萬伙。

不少新盤將押後至今年才推售，造成今年新盤供應反而達至高峰。據本報統計，預計今年可推售的新盤多達4萬伙，而且高度集中在數個區域，包括啟德、黃竹坑、元朗等，發展商要突圍而出，或要以貼市價、甚至低市價推盤，購買力則側重在一手市場，減慢二手樓價回升動力。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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