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專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追

財金猛人追蹤 13:34 2023/01/31

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星級名家曾淵滄在接受《Money Times》專訪時表示，相信在中國內地全面開關、美國通脹續放緩的情況下，大市仍有空間繼續上升，當中最看好科技股，因科技股在過去兩年跌幅驚人，相信反彈力度也會相當強勁。

當中，曾淵滄最看好騰訊 （00700） ，並相信騰訊很大機會可以重回以往的高位。

「騰訊之前跌，並非業績差，而是因為大市氣氛差，加上中央加強對行業的反壟斷監管，當反壟斷的影響慢慢消除後，騰訊會用業績來證明自身的價值。」

想知曾淵滄的收息心法？可點擊下圖。

    點擊圖片放大
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此外，曾淵滄認為內地當局在2022年下半年大手批出新的遊戲版號，是放寬監管的利好訊號，料騰訊日後可逐漸收復失地。

「騰訊今次由200元升上300元，好多人話要等調整，其實就無調整過，就已經升到400元水平。但是又有幾多人相信，騰訊股價能夠全面收復失地，再創新高？」

更深入分析，可詳閱《專訪曾淵滄 港股兔年行大運

曾淵滄提醒，投資者不應對正在上升中的好股票抱着「畏高」的心態，很多人的心態是，股市短期升幅過大，要等出現調整才買入，所以在股價出現一輪急升之後，不敢追。

想知曾淵滄的投資心法？可點擊下圖。

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結果，許多人等到股價一升再升，等到比最初想入市時的股價升了一倍以上，才追入。

作為「騰訊大好友」，曾淵滄直言，「南非大股東（Naspers）減持騰訊，其實是好事，是入貨的好機會，始終中央都不會希望騰訊的大股東是外資。」

曾淵滄對收息股的看法，可詳閱《曾淵滄點評3大收息板塊

記者：陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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