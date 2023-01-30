晉達投資：洞悉新興市場優勢 把握長期增長機遇

2022年，俄烏戰爭持續，加上受美國通脹、加息主導市場走勢的影響，許多新興市場為穩固其基礎而採取積極決策。中期而言，此政策取態和經常帳狀況普遍良好的宏觀基本因素可望利好新興市場發展。

儘管能源市場受壓及勞動力不足，但新興市場大多數地區的通脹正逐漸放緩，食品價格及製造業投入成本顯著下降，供應鏈受阻的情況亦見起色。隨著多個新興市場經濟體加息快將步入尾聲，政策制定者有更大空間推動經濟復甦。我們相信即將迎來入市良機。

縱然受全球經濟增長憂慮影響，眾多新興市場仍受惠於商品價格上揚，出口收入表現理想。國際貨幣基金組織最新增長預測已反映相關經濟效應。展望未來數年，新興市場與已發展市場之間的經濟增長差距將逐步擴大，已發展市場的經濟放緩亦將更為顯著，利好新興市場資產類別的相對表現。

能源轉型機遇良多

從宏觀層面來說，各國正加速發展可再生能源，情況令人鼓舞。如印度受煤炭進口成本上升影響，致使當地加快步伐，推動將能源結構轉向氫能的計劃，不少新興市場亦出現類似現象。俄烏戰爭亦加快了各國的能源轉型，反映能源安全對國家發展的重要性。能源轉型將刺激多個傳統行業，為新興市場投資者締造吸引機遇。

中國市場展現價值

中國正有計劃地從防疫政策中復常，有望釋放大量積壓需求。當局透過持續增加基建支出，穩定房地產行業及促進經濟增長，房地產市場復甦在望。儘管中國仍然面對中長期結構性增長的重大挑戰，但周期性形勢或會出現明顯好轉，值得關注。

中國債市方面，當局在2021年收緊貨幣（及財政）政策以應對經濟過熱狀況，而當美國及其他國家收緊貨幣政策時，中國正持續放寬信貸政策。增長乏力及通脹較為溫和的本地因素推動中國在岸債券市場，使其免受全球主要不利因素影響，並充分展現了其作為分散投資配置的價值。

投資者宜緊貼市況

展望2023年，投資者應把握價格錯位的機會。新興市場硬貨幣主權債券市場方面，主要的主權借款人的狀況合理，但目前價格未必反映相關因素。埃及等前緣市場的估值尤其吸引，投資者不應忽視國際貨幣基金組織及其他機構提供的顯著財務支持。

新興市場公司債券市場方面，中國因風險溢價較高，脫穎而出。隨著國內放寬防疫政策，加上經濟增長及中美關係改善，中國公司債券可能會強勁復甦。總括來說，新興市場公司債券的估值均十分吸引，一旦美國國庫債券市場漸趨穩定，市場或會出現明顯反彈，尤其如長期投資評級債券等市場類別。

新興市場股票方面，投資者應審慎考慮投資機遇的廣度，特別是各國公司在質素及管治方面均顯著改善，印度就是明顯例子。中東等地區亦提供新機遇，鑑於油價上漲，該區正蓬勃發展。亞洲部分地區亦以大幅折讓的估值造就吸引的增長機遇。

作者：晉達資產管理大中華零售業務主管鄧嘉南

編輯：陳紫瑩

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