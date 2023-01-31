洪灝展望2023年：「股票是首選，最佳買入點很快會出現」

思睿集團首席經濟學家洪灝近日接受彭博訪問時，分享了自己對於今年股市的看法，認為12個月內港股有望升至30000點。

洪灝預期今年內地春節假期向好的消費數據，將有望對投資者情緒產生積極的催化效應，因而看好港股在今年內（洪灝指12個月內）有望升至2021年初以來的最高水平，即約30000點位置，現時港股距離該水平仍有約3成的上升空間。

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專訪曾淵滄 港股兔年行大運【下一頁】

「恒生指數正處在一個重要的技術點，它很可能會突破850周移動均線。如果這種勢頭堅定不移，市場就會極為看多。」

另外他於網易財經智庫發表的文章上亦提到，根據他監測市場的獨有模型顯示，目前中港股市均在底部展現出吸引力。他認為......

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