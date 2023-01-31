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洪灝展望2023年：「股票是首選，最佳買入點很快會出現」

財金 11:52 2023/01/31

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思睿集團首席經濟學家洪灝近日接受彭博訪問時，分享了自己對於今年股市的看法，認為12個月內港股有望升至30000點。

洪灝預期今年內地春節假期向好的消費數據，將有望對投資者情緒產生積極的催化效應，因而看好港股在今年內（洪灝指12個月內）有望升至2021年初以來的最高水平，即約30000點位置，現時港股距離該水平仍有約3成的上升空間。

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專訪曾淵滄 港股兔年行大運【下一頁

「恒生指數正處在一個重要的技術點，它很可能會突破850周移動均線。如果這種勢頭堅定不移，市場就會極為看多。」

另外他於網易財經智庫發表的文章上亦提到，根據他監測市場的獨有模型顯示，目前中港股市均在底部展現出吸引力。他認為......

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★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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