春節消費高過疫情前 捉「滿江紅」板塊

國家稅務總局公布，今年春節假期全國消費相關行業銷售收入較2022年同期增長12.2%，比2019年春節假期年均增長12.4%。全國旅遊出行市場快速復甦，利好多個相關板塊。雖然市場資金現時轉尋短炒機會，出行股未夠標青，但不改今年復甦大趨勢，可作中長綫部署。

值得關注的細分行業表現，不得不提電影。貓眼專業版數據顯示，除夕至年初六（1月21至27日）的過去7日，中國電影市場春節檔總票房達67.6億元（人民幣‧下同），超越去年春節檔總票房60.3億元，僅次於2021年最高紀錄的78.2億元，同時超出預期市場在農曆年前普遍預期的約50億元。

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摩根士丹利認為，票房表現進一步印證該行對內地電影業進行上行周期的看法，以及全年票房可按年增長64%至490億元，恢復至2019年的77%。

漫威（Marvel）影業17日在微博宣布，《黑豹2》將於2月7日上映，《蟻俠3》亦於2月17日上映，是在2019年6月28日的《蜘蛛俠︰決戰千里》後，事隔三年半再有漫威超級英雄電影在內地播放。在此知名IP的協助下，內地2023年票房表現值得期待，全年票房預測將會進一步上調。

2023年春節檔以張藝謀導演的歷史懸疑喜劇《滿江紅》跑出成為票房王者，因此主控方歡喜傳媒 （01003） 當炒，一月至今累升34.6%；同樣作為主要出品及發行方的貓眼娛樂 （01896） 也有望收到可觀的票房分成。

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除了《滿江紅》的刺激外，貓眼作為內地最大的在綫購票平台，無論是否自家作品爆紅，只要內地有好戲上畫，就可從售票及廣告宣傳業務分一杯羹。因此，摩根士丹利視貓眼娛樂為電影板塊的首選股，同時認為公司平台業務的資本密集度，比戲院營運及出品發行為低，使公司更能抵禦行業復甦路上的波動。

貓眼娛樂2023年的業績修復同樣值得期待。摩根士丹利預計......

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