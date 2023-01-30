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華坊：「安心出行」估值邏輯 看平台經濟前景

財金猛人追蹤 08:18 2023/01/30

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隨着防疫措施放寬，通關時間表提前，「安心出行」正式完成它的歷史任務，停止運作。

科技創新界立法會議員邱達根對此表示可惜，因「安心出行」是政府歷來最多人下載的應用程式，下載次數高達900多萬，而用戶則多達580多萬，滲透率非常高，他更表示商業價值或高達20億至30億港元。如果按580萬名用戶來計算，每個用戶價值則為344至517港元，到底這估值是否合理？

    點擊圖片放大

以活躍用戶人數來評估網絡平台價值是其中一個常見方法。舉例來說，以Facebook某天的市值3,600億美元及其30億用戶來計算，每個用戶的價值便是120美元；如以Twitter市值400億美元計算，這個擁有約4億用戶的平台，每個用戶的價值便是100美元。

再舉一些購物平台作例子，某天Amazon的市值為1,260億美元，並擁有約3億用戶，每個用戶的價值便是420美元，而阿里巴巴 （09988） 市值為3,060億美元，用戶數目為9億，每個用戶的價值是340美元。

在估值的理論基礎來看，純粹從用戶人數的單一維度，決定平台價值並不足夠。用戶的定義廣泛，如每天活躍用戶（DAU）或每月活躍用戶（ MAU），而「活躍」的定義也有不同，這取決平台的基因，如付費用戶的數量，打開Apps的頻率、觀看視頻的密度，以及留言的次數等。其中，除了購物平台關注活躍用戶的數量外，更要參考免費用戶到付費用戶（free-to-paid user）的轉換數據。

同時，要考量改善free-to-paid user的比例的參數（Product-led growth， PLG），即平台的設計與布局如何令免費用戶付費，這是為平台創造價值能力的指標。再配合DAU和MAU，讓平台營運者用以計算用户黏度的常見指標作分析。

因此，計算平台價值並非純粹一條，將每個用戶價值乘以平台用戶數量的乘數公式。雖然，這方法具有某程度的借鑒價值，但要更精準計算平台價值，需要從4大維度分析： 

1.平台基因
2.優勢
3.競爭力
4.盈利模式

要建立一個平台的評估模型，除了計算平台的直接收益，也要考慮其他間接收益，如平台的品牌、消費體驗及娛樂性如何改變用戶的生活及用戶群的消費模式等，只有面向廣闊視角，方能計算出直接收益以外的額外價值。

除了平台的營運能力，監管風險也不能忽略。在2020年疫情開始，中央經濟工作會議明確提出強化反壟斷和防止資本無序擴張。平台經濟遭受整頓，以馬雲為首的阿里巴巴、外賣龍頭美團等科網巨擘均被重罰，網路平台的發展幾近冰封，估值近乎腰斬，個別股份更實現了懸崖式大跌。

直至2021年，中央表示：「要發揮資本作為生產要素的積極作用，同時有效控制其消極作用。」及「要為資本設置『紅綠燈』」這某種程度上，可視為一個積極轉變的信號。但是，市場對網路平台的前景仍是猶有餘悸，再加上封城、疫情的陰霾、俄烏戰爭的不利因素，以及中美貿易戰的不確定性，數字經濟幾近停滯不前。

就在市場缺乏方向之際，去年12月舉行的中共中央經濟工作會議，強調「穩增長、穩就業」，以重振經濟為主調，提出從戰略全面出發，而且強調「要充分挖掘國內市場潛力，提升內需對經濟增長的拉動作用。」，更特別提出平台經濟為三大重點行業之一，此舉為沉寂已久的平台經濟注入了動力。

結束兩年的徘徊，2023將會是平台企業重新出發的一年，數字經濟否極泰來。用戶數量從來是網路平台的成功要素，作為擁有14億人口的國家，互聯網使用人數超過10億，中國的平台企業坐擁著豐厚的發展基礎。

踏入後疫情時代（2023年），若沿用過往靠補貼發展用戶人數的方法已未必有效。據市場調查估算，在2016年，某內地的大型電商平台的獲客成本僅為10元（人民幣‧下同），到2021年獲客成本已漲到200元人民幣以上，意味着「人口紅利」的時代已經結束，網路平台必須要找到一個更有盈利能力的業務增長點，而非盲目追求用戶數目。

然而，適應監管變化、感受市場脈搏、調整業務重心，以及觸摸綫上用戶的習慣與喜好，要從市場的「深度」發掘出綫上用戶的潛在需求，而企業內部也必需要實時有效捕捉市場變化，方能牢牢抓住機遇，走出寒冬，成為小米創始人雷軍口中所說「風口上的豬」，在平台經濟中順勢而為，獲取成功。

撰文：華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜

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撰文 : 羅珏瑜 華坊諮詢評估執行董事

欄名 : 估值透視

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