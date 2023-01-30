大摩薦5股 二月早部署（附目標價）

摩根士丹利發表報告，該行旗下港股最新焦點股名單。本文以該行最新的報告、預測數據，解釋看好的原因。以下五股，大摩評級皆是「增持」（Overweight）。

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國泰航空 （00293）

疫情改善，大摩期待客運量恢復，成為公司盈利的主要驅動力。2022年12月22日，國泰的RPK （Revenue Passenger Kilometer，客運收益公里數）已回到2019年的32%，（11月22日為26%）。有消息指二月中旬，香港與內地貨實運輸限制會放寬，有利於貨運需求。國泰1月份旅客需求保持強勁，前景看俏。

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小米集團－W （01810）

小米手機有良好的市場反饋，例如質量、拍照、系統穩定性等。另一方面，小米的電動汽車開發步入正軌。在中國經濟復甦信心上升的大環境之下，小米作為消費板塊方面的龍頭，很可能會是2023年經濟復甦的主要受益者。

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泉峰控股 （02285）

泉峰控股主要從事電動工具和戶外動力設備（OPE），為上述細分市場的龍頭之一。憑藉專注研發和電商投入，在全球皆佔一席之地。2022年第一季的銷售額按年增長44%，在同業裏獨佔鰲頭。大摩預計上述趨勢會保持至2023年。

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報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政

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