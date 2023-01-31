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大摩薦5股 2月早部署（附目標價）

研究報告 11:05 2023/01/31

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摩根士丹利發表報告，該行旗下港股最新焦點股名單。本文以該行最新的報告、預測數據，解釋看好的原因。以下五股，大摩評級皆是「增持」（Overweight）。

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專訪曾淵滄 港股兔年行大運【下一頁

國泰航空 （00293）

疫情改善，大摩期待客運量恢復，成為公司盈利的主要驅動力。2022年12月22日，國泰的RPK （Revenue Passenger Kilometer，客運收益公里數）已回到2019年的32%，（11月22日為26%）。有消息指二月中旬，香港與內地貨實運輸限制會放寬，有利於貨運需求。國泰1月份旅客需求保持強勁，前景看俏。

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小米集團－W （01810）

小米手機有良好的市場反饋，例如質量、拍照、系統穩定性等。另一方面，小米的電動汽車開發步入正軌。在中國經濟復甦信心上升的大環境之下，小米作為消費板塊方面的龍頭，很可能會是2023年經濟復甦的主要受益者。

    點擊圖片放大
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泉峰控股 （02285）

泉峰控股主要從事電動工具和戶外動力設備（OPE），為上述細分市場的龍頭之一。憑藉專注研發和電商投入，在全球皆佔一席之地。2022年第一季的銷售額按年增長44%，在同業裏獨佔鰲頭。大摩預計上述趨勢會保持至2023年。

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。訂戶可按此登入盡覽，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。 

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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