  • 12°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 08:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

春節消費 對2023年中國復甦的3大啟示

研究報告 08:00 2023/01/30

分享：

分享：

內地剛過去的農曆新年長假是當局將新冠病毒感染降為實施「乙類乙管」，並經過疫情達峰後的第一個假日，期間電影票房和旅遊收入增長相對強勁。那麼，對今年內地消復甦有何啟示？德邦證券認為，有三點需要注意。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

農曆新年消費對2023年消費復甦的三點指示意義：

1. 消費復甦並非一蹴而就，消費場景開啟後，仍有待於居民收入修復

一方面，春運數據低於預期，說明當前疫情、收入等各方面因素對出行的制約仍然存在，這也會影響消費。另一方面，旅遊出行人次和旅遊收入盡管大幅反彈，但相比2019年同期仍有較大差距，這說明消費的復甦仍需時日。事實上，近期消費場景基本完全打開，但居民收入修復偏慢仍是消費的制約因素。

2. 不可忽視供給方面對消費的影響

 

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

春節消費高過疫情前 捉「滿江紅」板塊
今日
春節消費高過疫情前 捉「滿江紅」板塊
醫藥股業績反彈在望（第三版）
2023/01/29
醫藥股業績反彈在望（第三版）
沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）
2023/01/28
沈建光：中國靠3點穩經濟 籲內地果斷加力（第二版）
內房「V」彈可期？（附內房股目標價）
2023/01/28
內房「V」彈可期？（附內房股目標價）
2023年春節電影總票房破60億 券商指行業受益春節檔期（第五版）
2023/01/27
2023年春節電影總票房破60億 券商指行業受益春節檔期（第五版）
經濟衰退 宏觀分析 經濟數據表現 百度地圖 疫情 電影 經濟 銷售 指數 美股

下一篇文章

春節消費高過疫情前 捉「滿江紅」板塊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國經濟復甦跡象增強 建銀國際料全年GDP增5.1%
中國經濟復甦跡象增強 建銀國際料全年GDP增5.1%
醫藥股業績反彈在望（第三版）
醫藥股業績反彈在望（第三版）
摩通：風電股不明朗因素將除 2原因首選龍源（持續更新）
摩通：風電股不明朗因素將除 2原因首選龍源（持續更新）
看消費地產＝看中國經濟（附黃國英評內房）
看消費地產＝看中國經濟（附黃國英評內房）
海通國際：斷言樓價見底屬言之過早 偏好收租股（持續更新）
海通國際：斷言樓價見底屬言之過早 偏好收租股（持續更新）
內房「V」彈可期？（附內房股目標價）
內房「V」彈可期？（附內房股目標價）