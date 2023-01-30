春節消費 對2023年中國復甦的3大啟示

內地剛過去的農曆新年長假是當局將新冠病毒感染降為實施「乙類乙管」，並經過疫情達峰後的第一個假日，期間電影票房和旅遊收入增長相對強勁。那麼，對今年內地消復甦有何啟示？德邦證券認為，有三點需要注意。

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農曆新年消費對2023年消費復甦的三點指示意義：

1. 消費復甦並非一蹴而就，消費場景開啟後，仍有待於居民收入修復

一方面，春運數據低於預期，說明當前疫情、收入等各方面因素對出行的制約仍然存在，這也會影響消費。另一方面，旅遊出行人次和旅遊收入盡管大幅反彈，但相比2019年同期仍有較大差距，這說明消費的復甦仍需時日。事實上，近期消費場景基本完全打開，但居民收入修復偏慢仍是消費的制約因素。

2. 不可忽視供給方面對消費的影響

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