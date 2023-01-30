春節消費 對2023年中國復甦的3大啟示

下一篇文章
春節消費高過疫情前 捉「滿江紅」板塊
內地剛過去的農曆新年長假是當局將新冠病毒感染降為實施「乙類乙管」，並經過疫情達峰後的第一個假日，期間電影票房和旅遊收入增長相對強勁。那麼，對今年內地消復甦有何啟示？德邦證券認為，有三點需要注意。
農曆新年消費對2023年消費復甦的三點指示意義：
1. 消費復甦並非一蹴而就，消費場景開啟後，仍有待於居民收入修復
一方面，春運數據低於預期，說明當前疫情、收入等各方面因素對出行的制約仍然存在，這也會影響消費。另一方面，旅遊出行人次和旅遊收入盡管大幅反彈，但相比2019年同期仍有較大差距，這說明消費的復甦仍需時日。事實上，近期消費場景基本完全打開，但居民收入修復偏慢仍是消費的制約因素。
2. 不可忽視供給方面對消費的影響
★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽。
更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。
...
訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！
計劃詳情
撰文 : 林斯凱 MoneyTimes
欄名 : 券商有路捉