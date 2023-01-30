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摩通：風電股不明朗因素將除 2原因首選龍源（持續更新）

研究報告 01:01 2023/01/30

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美國通脹在聯儲局採取較對上6次加息周期急速得多的步伐應對下，終見回落趨勢（點擊圖片放大），加上2022年的高基數效應，聯儲局委員預計通脹可逐步回落（點擊圖片放大）。在上述情況下，市場預計聯儲局在香港時間2月2日清晨公布的議息結果，將進一步放慢至0.25厘。

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專訪曾淵滄 港股兔年行大運下一頁

2023年11月前減息機會渺茫

不過，通脹始終仍處於較歷史平均為高的水平，市場預計聯儲局到3月議息會議，續加息0.25厘（點擊圖片放大），把聯邦基金利率區間推高到4.75至5厘的機會較高，到11月前都較大機會維持息率不變（點擊圖片放大）。至於聯儲局11月議息，雖然市場預期有機會開始減息，但機率只有約34.1%，較維持不變僅高出約2.2個百分點（點擊圖片放大）

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另一邊廂，公共債務是年經濟產出兩倍多的日本，雖為負債最重的工業化國家，但是在12月議息會議卻放寬日本國債波動區間，變相放出稍鷹的訊息，旋即令日圓滙價扭轉之前弱勢（點擊圖片放大）。惟日本財務大臣鈴木俊一早前警告，日本的財政狀況正變得愈來愈不穩定。

在複雜多變的高息環境下，讀者一方面宜選股息率約8厘（即5厘加上3厘安全邊際）或以上的收息股，另一方面也不宜忽略收息股的每股派息增長潛力。

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更多宏觀分析，詳見：【歐、美數據】【2023年中國經濟三大關注點

－－－－－－－－－－－－－－－

1月30日：

【01：00】已化身「三分之一香港+三分之二內地」收租股的傳統藍籌收息股恒隆地產 （00101） ，將於明天公布2022年全年業績。在內地於2022年大部分時間實施封控的嚴格防疫措施下，至截稿前止的券商預測，料恒隆地產內地租賃收入增長將大幅放緩至低單位數（點擊圖片放大），但在中國復常速度加快下，料恒隆地產內地租賃收入增長在2023年起復甦。

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（請點擊圖片放大）

事實上，自內地在2022年11月露出寬防疫的曙光後，恒隆地產股價已見急速反彈（點擊圖片放大），更多關於恒隆地產的分析，詳見：【績前分析】【估值分析

1月29日：

【18：00】新能源電力股股息率一般在約2至3厘，雖然不及傳統電力股高，但每股派息增長潛力卻較高。摩根大通近日發表報告指，補貼審計為內地風電場營運商2022年的不明朗因素，但認為該行所覆蓋的國營風電企業已嚴格按規，退還補貼風險低，補貼審計完成應移除不明朗因素，並料補貼審計在首季內完成。

此外，摩通基於大唐新能源 （01798） 在1月中公布的經營數據，而上調其2022年至2024年盈利預測15%至17%，以大部分反映風電產量或使用量假設上調，並將目標價由2.7元調升至3.2元，投資評級維持「增持」。

不過，在內地風電企業中，摩通較喜歡龍源電力 （00916） ，其次才是大唐新能源，原因是......

1月28日：

【08：30】本地地產及收租股的派息能力，與本港物業市場表現關係密切，惟住宅價格在2022年跌逾15%，終止連續13年的升勢。海通國際最新發表的報告指，雖然樓價過去數周有温和上升，特別是中原城市領先指數（CCL）在過去四周有三周按周上升，惟料2023年初美國聯儲局將進一步加息，或帶動本港樓按息上升，相信若斷言樓價見底屬言之過早，並維持今年住宅樓價跌8%預測。

海通國際表示，隨着1月初與內地通關，過去數周本港二手住宅市場交投顯著改善，特別是35大指標屋苑連續三周、每周成交逾100宗，最近一周成交亦屬2022年4月以來最佳；同時，新屋銷售維持低企，因發展商未有大舉開售新項目。海通國際相信，隨着樓市氣氛改善，發展商很快會開售更多新項目。

零售相關物業方面，海通國際指，現時訪港旅客數字仍遠低於疫情前水平，料未來撤銷內地旅客核酸要求及口罩令，將會進一步提振訪港旅客量。在地產板塊中，現時海通國際喜好收租股，包括......

延伸閱讀：景順Kristina Hooper兔年展望（第二版）

1月27日：

【20：30】中資電訊股為市場上少數股息穩中有增的高息股，而摩根大通最新發表的研究報告指，近期與內地5G專家舉行會議，報告引述參與者料經歷2022年頂峰後，未來數年5G基站增置量將放緩；並預料即使聯通 （00762） 就5G重新開發900MHz頻譜，中國移動 （00941） 在Sub-1GHz頻譜仍更具競爭力。

摩通報告續稱，因中國電信 （00728） 作為相對較高啤打值的電訊商，並且在三大中資電訊商中有最大雲業務敞口，至2024年有望晉身中國最大雲供應商，加上估值吸引（預測企業價值倍數僅......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於1月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【申洲國際

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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