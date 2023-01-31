瑞銀：中電信擁3優勢 料企業業務分部利潤勝同業（持續更新）

美國通脹在聯儲局採取較對上6次加息周期急速得多的步伐應對下，終見回落趨勢（點擊圖片放大），加上2022年的高基數效應，聯儲局委員預計通脹可逐步回落（點擊圖片放大）。在上述情況下，市場預計聯儲局在香港時間2月2日清晨公布的議息結果，將進一步放慢至0.25厘。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

專訪曾淵滄 港股兔年行大運【下一頁】

2023年11月前減息機會渺茫

不過，通脹始終仍處於較歷史平均為高的水平，市場預計聯儲局到3月議息會議，續加息0.25厘（點擊圖片放大），把聯邦基金利率區間推高到4.75至5厘的機會較高，到11月前都較大機會維持息率不變（點擊圖片放大）。至於聯儲局11月議息，雖然市場預期有機會開始減息，但機率只有約34.1%，較維持不變僅高出約2.2個百分點（點擊圖片放大）。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另一邊廂，公共債務是年經濟產出兩倍多的日本，雖為負債最重的工業化國家，但是在12月議息會議卻放寬日本國債波動區間，變相放出稍鷹的訊息，旋即令日圓滙價扭轉之前弱勢（點擊圖片放大）。惟日本財務大臣鈴木俊一早前警告，日本的財政狀況正變得愈來愈不穩定。

在複雜多變的高息環境下，讀者一方面宜選股息率約8厘（即5厘加上3厘安全邊際）或以上的收息股，另一方面也不宜忽略收息股的每股派息增長潛力。

▼ 點擊圖片放大 +2

更多宏觀分析，詳見：【歐、美數據】【2023年中國經濟三大關注點】

－－－－－－－－－－－－－－－

1月31日：

【21：30】中資電訊股為股息穩中有增的高息股，而瑞銀最新發表的研究報告亦指，投資者或憂慮屬防守性的中資電訊股於內地防疫政策放鬆後會表現不佳，但三大電信商的A股及H股年初至今股價表現與主要指數一致，認為其基本面及指引自2022年底以來沒有改變，而且近期股價上升是由於企業業務推動市場的估值重估。

另據瑞銀行業調查亦顯示，中國電信 （00728） 於客戶關係和服務能力上有先行優勢，相信......

【19：15】美國加息周期雖未完，但加息步伐放慢可謂市場共識，令傳統公用股股息率與美國債息差距收窄壓力有望紓緩。摩根大通最新發表報告指，香港公用股目前估值十分吸引，股息逾6厘，較美國10年期國債孳息率高出260個點子，若港股繼續獲利回吐，而聯儲局調低大幅加息的預期，公用股短期內股息收益表現可能繼續好過市場。

摩通指，在其覆蓋的公用股之中，偏好電能實業 （00006） 及長江基建 （01038） ，因為兩者的股息率逾6厘之餘，今個財年的非美元盈利佔比約為90%，若在美國加息見頂後，將從美元貶值中最受惠。

此外，摩通亦看好粵海投資 （00270） ，因其即將再審視香港水價，加上股息率逾7厘，以及人民幣升值有利其內地投資組合。

至於另外2隻熱門收息公用股中電 （00002） 及中華煤氣 （00003） ，摩通......

【18：00】曾是熱門收息股的內銀股、內險股及內房股，過去兩、三年受累新冠疫情及內房債務危機衝擊，而令「收息股魅力」下降。不過，中國國家統計局今早公布的1月份官方製造業PMI（採購經理指數）及非製造業PMI，均重越50的盛衰分界之上，有望令上述三大板塊再展「收息股魅力」。1月官方PMI分析，詳見：【下一頁】

【16：30】屬傳統收息股的本地地產及收租股，派息增長動力與香港物業市場前景關係密切。物業顧問機構萊坊發布最新《香港每月物業市場報告》指，自內地重新通關以來，中小型寫字樓的需求不斷增加，令共享工作空間經營商有機會受惠，而大多數的寫字樓租賃查詢都來自內地企業。

萊坊預期，2023年首季九龍區的寫字樓租賃市場將保持穩定，雖然有些企業將繼續搬遷以節省租金成本或改善營運，但相信與內地通關對租戶的需求和市場趨勢都會帶來正面的作用。

零售相關物業方面......

【13：00】已發展成「三分之一香港+三分之二內地」的傳統藍籌收租股恒隆地產 （00101） ，剛於中午收市後公布截至2022年底止全年業績，期內營業額雖按年升僅微升0.3%至約103.5億元，但內地及香港租賃收入表現均遜於市場事先預期，增長主要靠期內錄得香港物業銷售約3.2億元（2021年度沒有此項目收入）。更多業績分析、跟進，詳見：【下一頁】

【12：00】股價較波動的周期性高息股太平洋航運 （02343） ，被富瑞發表的最新報告將目標價由5.6元大降37.5%至3.5元，但投資評級卻維持「買入」。

富瑞預期乾散貨船運運費接近見底，主因是農曆新年過後通常有季節性反彈，加上遠期運費高於目前的即期運費，同時料中國需求復甦帶來的利好，料足以抵銷2023年美國對主要礦產商品需求疲弱的負面影響。

由於2022年底傳統季節性強勢表現未能實現，富瑞下調太航盈利預測......

1月30日：

【17：00】屬熱門收息股的內銀股，在內地復常速度超出市場原先預期的前提下，其借貸需求復甦、資產質素改善等有望加快。中資龍頭券商中金最新發表的研究報告更指，內銀估值仍具吸引力，宏觀復甦交易繼續演繹，而當前A、H股銀行預測PB（市帳率）分別約0.6倍及0.4倍，且大多數銀行估值仍在歷史底部附近。

中金認為，考慮到市場對內銀板塊的倉位仍較低，加上內銀板塊的估值便宜，宏觀復甦交易仍在演繹，故繼續看好內銀股上漲空間，並推薦招商銀行 （03968） 、平安銀行（深：000001）......

【08：00】預測股息率約7厘的本地收租股嘉里建設 （00683） ，昨晚公布旗上大型Mega Box透過一連串活動及優惠，成功吸引大量自駕客人到訪，商場消費及娛樂，令新春期間較平日的人流及消費上升2成。

【01：00】已化身「三分之一香港+三分之二內地」收租股的傳統藍籌收息股恒隆地產 （00101） ，將於明天公布2022年全年業績。在內地於2022年大部分時間實施封控的嚴格防疫措施下，至截稿前止的券商預測，料恒隆地產內地租賃收入增長將大幅放緩至低單位數（點擊圖片放大），但在中國復常速度加快下，料恒隆地產內地租賃收入增長在2023年起復甦。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

（請點擊圖片放大）

事實上，自內地在2022年11月露出寬防疫的曙光後，恒隆地產股價已見急速反彈（點擊圖片放大），更多關於恒隆地產的分析，詳見：【績前分析】【估值分析】

1月29日：

【18：00】新能源電力股股息率一般在約2至3厘，雖然不及傳統電力股高，但每股派息增長潛力卻較高。摩根大通近日發表報告指，補貼審計為內地風電場營運商2022年的不明朗因素，但認為該行所覆蓋的國營風電企業已嚴格按規，退還補貼風險低，補貼審計完成應移除不明朗因素，並料補貼審計在首季內完成。

此外，摩通基於大唐新能源 （01798） 在1月中公布的經營數據，而上調其2022年至2024年盈利預測15%至17%，以大部分反映風電產量或使用量假設上調，並將目標價由2.7元調升至3.2元，投資評級維持「增持」。

不過，在內地風電企業中，摩通較喜歡龍源電力 （00916） ，其次才是大唐新能源，原因是......

1月28日：

【08：30】本地地產及收租股的派息能力，與本港物業市場表現關係密切，惟住宅價格在2022年跌逾15%，終止連續13年的升勢。海通國際最新發表的報告指，雖然樓價過去數周有温和上升，特別是中原城市領先指數（CCL）在過去四周有三周按周上升，惟料2023年初美國聯儲局將進一步加息，或帶動本港樓按息上升，相信若斷言樓價見底屬言之過早，並維持今年住宅樓價跌8%預測。

海通國際表示，隨着1月初與內地通關，過去數周本港二手住宅市場交投顯著改善，特別是35大指標屋苑連續三周、每周成交逾100宗，最近一周成交亦屬2022年4月以來最佳；同時，新屋銷售維持低企，因發展商未有大舉開售新項目。海通國際相信，隨着樓市氣氛改善，發展商很快會開售更多新項目。

零售相關物業方面，海通國際指，現時訪港旅客數字仍遠低於疫情前水平，料未來撤銷內地旅客核酸要求及口罩令，將會進一步提振訪港旅客量。在地產板塊中，現時海通國際喜好收租股，包括......

延伸閱讀：景順Kristina Hooper兔年展望（第二版）

1月27日：

【20：30】中資電訊股為市場上少數股息穩中有增的高息股，而摩根大通最新發表的研究報告指，近期與內地5G專家舉行會議，報告引述參與者料經歷2022年頂峰後，未來數年5G基站增置量將放緩；並預料即使聯通 （00762） 就5G重新開發900MHz頻譜，中國移動 （00941） 在Sub-1GHz頻譜仍更具競爭力。

摩通報告續稱，因中國電信 （00728） 作為相對較高啤打值的電訊商，並且在三大中資電訊商中有最大雲業務敞口，至2024年有望晉身中國最大雲供應商，加上估值吸引（預測企業價值倍數僅......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於1月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【申洲國際】

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽。

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...