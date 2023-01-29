賣盤已成定局 曼聯有價有市？

若數全球價值最高的足球會，英超的曼聯（Manchester United）多年來都穩佔前列位置。難怪美國格拉沙家族（Glazer family）打算將曼聯賣盤，隨即成為全球焦點，預期售價勢必打破體育隊伍的世界紀錄，更引起來自英國、美國、中東及亞洲財團的競爭。

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