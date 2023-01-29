賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 國際 22:09 2023/01/29 分享： 分享： 若數全球價值最高的足球會，英超的曼聯（Manchester United）多年來都穩佔前列位置。難怪美國格拉沙家族（Glazer family）打算將曼聯賣盤，隨即成為全球焦點，預期售價勢必打破體育隊伍的世界紀錄，更引起來自英國、美國、中東及亞洲財團的競爭。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 2023/01/27 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 2023/01/26 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 國金札記 - 北約克服心魔 軍事援烏升級 2023/01/26 北約克服心魔 軍事援烏升級 國金札記 - 逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒 2023/01/20 逾50歲免入息稅？ 英怪招難解人手荒 國金札記 - 越股「升呢」落空 政局動盪累事 2023/01/19 越股「升呢」落空 政局動盪累事 另類投資 曼聯 利物浦足球會 車路士 收購 英超 足球 英國