樓市「真見底」定「死貓彈」?

樓價呈谷底反彈，惟樓市屬「真見底」抑或「死貓彈」，仍有待全新盤銷售驗證。下月新盤銷情具備3大前瞻性︰包括1.市場承接力；2.揭示發展商對後市取態；3.樓市信心回復程度。

二月新盤銷情具備3大前瞻性

中港通關內地資金或流入本港樓市

發展商推盤「求量」或「求價」成關鍵

在中港通關消息帶動下，本月一、二手成交均有所回升，其中新盤銷售截至昨天已錄得約453宗，超越上月全月275宗，但對比過往旺市普遍單月錄逾1,000宗一手成交，仍有段差距，似乎現階段論及樓市見底，尚需更多數據印證，其中下月新盤銷情是值得參考指標。

首先，2月全新盤供應集中市區項目，由於去年市區項目銷情普遍較遜色，當中5個市區樓盤即日首輪銷售率更不足1成，故下月整體全新盤銷售情況，能否一洗頹風，將對市場的承接力及信心的回復程度帶來啟示性。

其次，2月新盤推售定價，能夠反映發展商對後市取態，甚至揭示未來一年新盤低價或貼市價推售，會否繼續成為主旋律，對樓價回升速度存在左右作用。

需知道，現時市場積壓大量新盤未推，以及未來3至4年潛在一手供應高企，發展商取態上是「求量」或「求價」，是市場關注焦點，同時加推的定價加幅，亦具有參考價值。

再者，近年不少內地客鍾情投資本港新盤，隨着中港通關，內地資金仍否重新流入本港樓市，新盤重啟銷售，箇中投資者佔比會否呈現上升，亦能進一步窺視後市發展。