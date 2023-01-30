政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？

新一份預算案下月22日公布，財赤逾千億元，財爺陳茂波表明要收緊財政，只承諾不會一刀切取消所有紓緩措施；換言之，俗稱的派糖，今年勢必要減。那麼，要減糖的是哪些人？

消費券料續派 多政黨齊開價

陳茂波昨日點出

...