政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？ 財金專欄 2023/01/30 分享： 分享： 新一份預算案下月22日公布，財赤逾千億元，財爺陳茂波表明要收緊財政，只承諾不會一刀切取消所有紓緩措施；換言之，俗稱的派糖，今年勢必要減。那麼，要減糖的是哪些人？ 消費券料續派 多政黨齊開價 陳茂波昨日點出 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪 2023/01/20 中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪 有政戲 - 政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」 2023/01/19 政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」 有政戲 - 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任 2023/01/18 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任 有政戲 - 董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒 2023/01/17 董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒 有政戲 - 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班 2023/01/16 鄭雁雄就位 中央港澳系統啟動大換班 補貼 陳茂波 電子消費券 紓困措施 薪俸稅 財政預算案 利得稅