中國消費修復與反彈速度 瑞銀汪濤取決3因素（第二版）

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預測，今年實際消費增長有望達到6.7%左右增長，反映消費增長明顯快於GDP增長。

對消費方面的預測，她指出，中國全年GDP增長是5%左右，消費增長明顯快於GDP增長，另外社會零售總額（名義增長）預測方面：「因為是名義的，所以可能有9%左右的增長。」

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專訪曾淵滄 港股兔年行大運【下一頁】

瑞銀基準預測，今年不會有大規模的對中低收入人群的收入或消費的補貼，她續指：

「也許有條件的地方政府會出台一點消費券，但是這個城市一個億，那個城市一個億，從宏觀看力度不足以產生比較重要的影響。」

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