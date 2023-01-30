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美聯儲後招 譚雅玲：美元行貶值策略 加息步伐不變

財金猛人追蹤 15:39 2023/01/30

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市場對美聯儲加息猜測與爭論，仍是影響市場表現的關鍵期。現時美元指數穩住101點，但突破下行100點並未呈現。中國外滙投資研究院院長、內地經濟學家譚雅玲表示，為保美聯儲加息進程，美元貶值策略發揮不變，惟阻力較大。

    點擊圖片放大

專訪曾淵滄 港股兔年行大運【下一頁

內地經濟學家譚雅玲指出，有兩大因素支持美聯儲加息進程：

1.美國經濟強勁
2.美國股市繼續上漲

1.美國股市繼續上漲

年初以來，美股「開門紅」是美聯儲加息與美國經濟利好因素，包括目前上市公司財報發布利大於弊和業績優良為主，企業收益率依然保持穩健經營。

美股三大股指於1月23日起（全周）繼續上漲，為連續第4周上漲，道指上漲1.81%，標普上漲2.47%，納指上漲4.32%。

譚雅玲指出，目前市場正在經歷財報季節的核心時期，積極消息和一些不太積極消息並存，但企業盈利超預期依然保持80%左右的比例，美股上漲依然具有可能，這也是美元貶值的協從關聯重點。

......更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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