中金：4理據撐港股市場續看高一綫

港股於農曆年後維持升勢，惟到周一恒指見回吐，跌逾600點。對於港股的前景，中金認為港股市場可續看高一綫，主要受全球流動性條件改善以及內地春節期間經濟活動較為活躍等積極因素推動。至於受惠股，除了受益於利好政策的消費和地產外，建議投資者關注預期反轉修復的互聯網和醫療保健，以及高景氣的科技軟硬件等三個方向。

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在春節假期期間，儘管缺乏南向資金流入支持，港股市場依然表現強勁。主要受惠疫情政策優化後的首個春節假期中，各項消費活動的回暖提振了市場對經濟修復的信心。越來越多的高頻數據表明國內經濟正在逐步擺脫疫情帶來的短期擾動，此前由於疫情被抑制的線下消費（餐飲、娛樂和免稅）以及出行（返鄉與旅遊）需求均出現明顯反彈。

海外方面，美聯儲2月初加息步伐大概率放緩與1季度美國通脹持續回落等因素或將推動全球流動性條件進一步改善，這亦推動港股上揚。

展望2023年，盡管港股於反彈過程中可能存在獲利回吐式的波動，中金仍看好港股，支持中金樂觀觀點的理據包括：

1. 內地春節消費與旅遊回暖

在疫情政策優化後的首個春節中，內地消費與旅遊等領域均有所回暖。在2022年末疫情政策優化後，中國消費與旅遊行業出現強勁復甦，尤其是在剛剛結束的春節期間，文化和旅遊部的數據顯示，全國國內旅遊出遊3.08億人次，同比增長23.1%；實現國內旅遊收入約555億美元，同比增長30%。其中，春節期間海南全省12家離島免稅店總銷售同比增速超過20%。

2. GDP目標啟示穩經濟政策

今年1月，地方政府召開兩會，各地2023年GDP同比增長目標在4.0%-9.5%之間。對31個省份今年GDP目標增速進行加權平均後，測算全國GDP目標增速約為5.6%。這意味著3月全國兩會上確定的今年經濟增長目標或將在5%左右。推動經濟穩步增長和擴大內需可能仍然是2023年的主要政策方向。中金判斷消費、基建和地產行業政策有望發力。

3. 美國加息步伐料放緩

美國12月PPI通脹進一步回落，美聯儲加息或有所放緩。12月美國PPI同比增速降至6.2%（11月為7.3%）。隨著供應鏈改善和能源價格下跌，通脹壓力持續減弱。聯儲局官員雖仍在強調抗通脹，但也暗示將進一步放緩加息。美國2022年四季度GDP環比折年率2.9%，好於市場一致預期，但12月零售銷售、工業生產、房地產銷售等數據不及預期，伴隨近期引發關注的美國債務上限問題，美國經濟前景不確定性增加。

4. 海外資金仍流入港股

上周海外主動型基金連續第三週回流香港市場。來自EPFR的數據顯示，上周海外ETF基金中共計19億美元的資金流入海外中資股市場（包括港股與中概股），海外主動型基金也買入了約8億美元的海外中資股。

整體來看，中金認為市場繼續在波折中上行，內地經濟增長政策變化以及美聯儲政策路徑值得關注。配置策略上，該行建議投資者更加關注優質成長（低PEG），如政策優化下的消費和地產、預期反轉修復的互聯網和醫療保健、高景氣的科技製造等三個方向。建議超配部分信息科技（軟件與半導體）、媒體娛樂、可選消費與服務、以及部分醫療保健和房地產；對原材料、工業、交運、公用事業等維持偏謹慎看法。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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