AI突飛猛進 打破更多飯碗

BuzzFeed是美國一間網絡媒體，2021年底透過與一間特殊目的上市公司（SPAC）合併在納斯達克交易所上市，觀其股價表現，基本上是節節下挫，由合併前的約10美元，持續降至近期約1美元。長期不濟的BuzzFeed股價，上周卻忽然被炒高，兩日升逾300%。

...