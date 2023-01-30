AI突飛猛進 打破更多飯碗 國際 21:37 2023/01/30 分享： 分享： BuzzFeed是美國一間網絡媒體，2021年底透過與一間特殊目的上市公司（SPAC）合併在納斯達克交易所上市，觀其股價表現，基本上是節節下挫，由合併前的約10美元，持續降至近期約1美元。長期不濟的BuzzFeed股價，上周卻忽然被炒高，兩日升逾300%。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 2023/01/29 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 2023/01/26 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 2023/01/27 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 北約克服心魔 軍事援烏升級 2023/01/25 北約克服心魔 軍事援烏升級 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 2023/01/19 英研50歲以上入息稅寬免 怪招數難解人手荒 你可能感興趣 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 22:09 2023/01/29 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 21:18 2023/01/26 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 17:27 2023/01/27 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 最新專欄文章 國金札記 - 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 今日 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 2023/01/29 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 國金札記 - 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 2023/01/27 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 2023/01/26 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 國金札記 - 北約克服心魔 軍事援烏升級 2023/01/26 北約克服心魔 軍事援烏升級 人工智能 美股 美國