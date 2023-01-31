  • 18°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2月港股展望 光大仍看好恒指（第二版）

研究報告 16:28 2023/01/31

分享：

分享：

中國經濟數據逐步回升，支撑港股持續復甦。港股市場整體盈利有80%來自於中資股，而這部分中資股的盈利主要來自內地，因此港股市場與內地基本面走勢呈高度同步。加上恒指目前動態PE估值為11.1倍，低於歷史均值，因此，恒指二月繼續有望走高。判斷市場走勢，投資者不妨思考以下三個問題：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

經濟修復情況樂觀

核心問題一︰當前經濟修復情況如何？從目前經濟數據來看，未來經濟的修復情況較為樂觀。春節前，很多城市市內出行數據已經出現了顯著的修復，預計這一趨勢在春節之後還將得到進一步驗證。同時，春節期間出行、娛樂等數據也都出現了明顯的同比修復，處於疫情以來最高水平。除了消費數據之外，或許我們在春節之後也會觀察到地產鏈的逐步好轉。

核心問題二︰疫情修復行情對比。截至目前，本輪市場表現與2020年與2022年疫情之後市場表現類似。但經濟環比修復之後，市場在2020年與2022年表現有顯著差異。2020年，經濟數據在年中之後由環比修復逐漸轉向同比修復，帶動市場持續震盪上行。對比之下，2022年年中的經濟則面臨更大壓力，在前期環比修復之後，經濟同比數據的孱弱難以持續支持市場。因此，站在當前時點，經濟能否從環比修復轉向同比修復或許是未來市場行情的決定因素。

核心問題三︰市場風格會出現轉向麼？自去年11月市場反彈以來，消費表現突出，但最近一個月，成長板塊開始出現了顯著反彈。市場對於未來的風格也產生了一定的分歧。從歷史情況來看，1月份市場行情對於一季度以及全年剩餘時間都沒有很強的指引意義。展望全年，相對景氣通常是全年風格的決定因素，而今年，消費醫藥板塊的相對景氣或許將有顯著優勢，因此我們認為消費仍然將會是全年機構配置的勝負手。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

看好科網消費醫藥板塊
                
就以上三個問題的思考，對於港股和A股市場有以下總結：

其他內容，登入詳閱。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽。

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

中國經濟復甦跡象增強 建銀國際料全年GDP增5.1%
2023/01/30
中國經濟復甦跡象增強 建銀國際料全年GDP增5.1%
3大理由估計 中國復甦始於2月之後
2023/01/30
3大理由估計 中國復甦始於2月之後
炒逆轉 商品市場有得諗 高盛看漲
2023/01/27
炒逆轉 商品市場有得諗 高盛看漲
2023年房地產 5主題展望（第三版）
2023/01/27
2023年房地產 5主題展望（第三版）
2023展望 中金：高端中場引領濠賭股業務反彈
2023/01/19
2023展望 中金：高端中場引領濠賭股業務反彈
銷售 財政政策 宏觀分析 市場動向 中國市場 貨幣政策 經濟數據表現 疫情 汽車 港股

上一篇文章

萊坊：通關以來 中小型寫字樓需求續增（持續更新）

下一篇文章

春節消費 對2023年中國復甦的3大啟示
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

春節消費 對2023年中國復甦的3大啟示
春節消費 對2023年中國復甦的3大啟示
大摩薦5股 2月早部署（附目標價）
大摩薦5股 2月早部署（附目標價）
2月港股展望 光大仍看好恒指（第二版）
2月港股展望 光大仍看好恒指（第二版）
萊坊：通關以來 中小型寫字樓需求續增（持續更新）
萊坊：通關以來 中小型寫字樓需求續增（持續更新）
4大理據 中金不改港股市場續看高一綫
4大理據 中金不改港股市場續看高一綫
炒復甦 第二波 （附黃國英2023年攻略）
炒復甦 第二波 （附黃國英2023年攻略）