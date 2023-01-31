2月港股展望 光大仍看好恒指（第二版）

中國經濟數據逐步回升，支撑港股持續復甦。港股市場整體盈利有80%來自於中資股，而這部分中資股的盈利主要來自內地，因此港股市場與內地基本面走勢呈高度同步。加上恒指目前動態PE估值為11.1倍，低於歷史均值，因此，恒指二月繼續有望走高。判斷市場走勢，投資者不妨思考以下三個問題：

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經濟修復情況樂觀

核心問題一︰當前經濟修復情況如何？從目前經濟數據來看，未來經濟的修復情況較為樂觀。春節前，很多城市市內出行數據已經出現了顯著的修復，預計這一趨勢在春節之後還將得到進一步驗證。同時，春節期間出行、娛樂等數據也都出現了明顯的同比修復，處於疫情以來最高水平。除了消費數據之外，或許我們在春節之後也會觀察到地產鏈的逐步好轉。

核心問題二︰疫情修復行情對比。截至目前，本輪市場表現與2020年與2022年疫情之後市場表現類似。但經濟環比修復之後，市場在2020年與2022年表現有顯著差異。2020年，經濟數據在年中之後由環比修復逐漸轉向同比修復，帶動市場持續震盪上行。對比之下，2022年年中的經濟則面臨更大壓力，在前期環比修復之後，經濟同比數據的孱弱難以持續支持市場。因此，站在當前時點，經濟能否從環比修復轉向同比修復或許是未來市場行情的決定因素。

核心問題三︰市場風格會出現轉向麼？自去年11月市場反彈以來，消費表現突出，但最近一個月，成長板塊開始出現了顯著反彈。市場對於未來的風格也產生了一定的分歧。從歷史情況來看，1月份市場行情對於一季度以及全年剩餘時間都沒有很強的指引意義。展望全年，相對景氣通常是全年風格的決定因素，而今年，消費醫藥板塊的相對景氣或許將有顯著優勢，因此我們認為消費仍然將會是全年機構配置的勝負手。

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就以上三個問題的思考，對於港股和A股市場有以下總結：

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