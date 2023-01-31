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ING彭藹嬈：2023年內地服務業表現將勝製造業

財金猛人追蹤 18:12 2023/01/31

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中國國家統計局今早公布的1月份官方製造業PMI（採購經理指數），以及非製造業PMI，均重越50的盛衰分界綫之上。綜觀各分項表現，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）預計，2023年內地服務業表現將更勝製造業。

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專訪曾淵滄 港股兔年行大運下一頁

1月份，中國官方製造業PMI為50.1（點擊圖片放大），較12月升3.1個百分點，更是3個月後重返榮枯綫之上，數據符合預期，並顥示製造業景氣水平明顯回升。至於1月官方非製造業商務活動指數，更由12月的41.8水平大幅回升12.8個百分點至54.4，可見非製造業景氣水平觸底回升。

彭藹嬈表示，內地PMI表現好過預期，令美元兌人民幣滙率回落至6.75水平（編按：即人民幣滙價上升）。她續解釋：

  • 内地1月製造業PMI符合市場預期，較12月大幅改善，尤其是1月適逢農曆新年假期，因此製造業活動並不活躍。
  • 1月非製造業PMI則帶來更大驚喜，為54.4，遠勝市場預期的52及12月的41.6，顯示農曆新年假期消費復甦較預期強勁。
  • 經濟重新開放適逢新年假期，造就1月非製造業PMI反彈。

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撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : ING展望

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