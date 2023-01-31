ING彭藹嬈：2023年內地服務業表現將勝製造業

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瑞銀汪濤：整體CPI按年增速可上升至2.7%
中國國家統計局今早公布的1月份官方製造業PMI（採購經理指數），以及非製造業PMI，均重越50的盛衰分界綫之上。綜觀各分項表現，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）預計，2023年內地服務業表現將更勝製造業。
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1月份，中國官方製造業PMI為50.1（點擊圖片放大），較12月升3.1個百分點，更是3個月後重返榮枯綫之上，數據符合預期，並顥示製造業景氣水平明顯回升。至於1月官方非製造業商務活動指數，更由12月的41.8水平大幅回升12.8個百分點至54.4，可見非製造業景氣水平觸底回升。
彭藹嬈表示，內地PMI表現好過預期，令美元兌人民幣滙率回落至6.75水平（編按：即人民幣滙價上升）。她續解釋：
展望未來......
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撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師
欄名 : ING展望