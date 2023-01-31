陶冬：鮑威爾或強調續控通脹 財金專欄 2023/01/31 分享： 分享： 風險資產市場繼續增槓桿，投資情緒變樂觀。美元滙率回落，資金流出美元區，歐洲股市造好。今年以來，基金更以平均每天10億美元的速度買入新興市場，港股A股尤其受惠。 上周IMF、美聯儲和歐央行分別對增長前景表 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞信陶冬：各國央行言論偏審慎 2023/01/27 瑞信陶冬：各國央行言論偏審慎 富達：中國市場具結構性增長機會 2023/01/26 富達：中國市場具結構性增長機會 名家觀點 - 信銀國際：善用債券投資 應對衰退風險 2023/01/20 信銀國際：善用債券投資 應對衰退風險 PGIM：全球經濟放緩 2023/01/20 PGIM：全球經濟放緩 中金：中國經濟年內較快回升 2023/01/19 中金：中國經濟年內較快回升 通脹 加息 日本 歐洲 貨幣政策 GDP 鮑威爾 CPI 歐洲央行 新興市場