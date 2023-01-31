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陶冬：鮑威爾或強調續控通脹

財金專欄 2023/01/31

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風險資產市場繼續增槓桿，投資情緒變樂觀。美元滙率回落，資金流出美元區，歐洲股市造好。今年以來，基金更以平均每天10億美元的速度買入新興市場，港股A股尤其受惠。

上周IMF、美聯儲和歐央行分別對增長前景表

...

撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席

欄名 : 名家觀點

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