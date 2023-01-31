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閱文滿血復活 估值可以再升

財金專欄 2023/01/31

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港股錄得一個多月以來最大單日跌幅，恒生指數昨日跌619點或2.7%，收報22069點，不少股份都出現高開低走。閱文集團（00772）是其一，但2022年業績倒退因素已消化得七七八八，2023年盈利可以

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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