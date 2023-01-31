閱文滿血復活 估值可以再升 財金專欄 2023/01/31 分享： 分享： 港股錄得一個多月以來最大單日跌幅，恒生指數昨日跌619點或2.7%，收報22069點，不少股份都出現高開低走。閱文集團（00772）是其一，但2022年業績倒退因素已消化得七七八八，2023年盈利可以 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 2000億成交散水 北水兔年快閃有玄機?（第四版） 2023/01/30 2000億成交散水 北水兔年快閃有玄機?（第四版） 中字股實力談 - 中建材復甦 谷樓市基建 2023/01/28 中建材復甦 谷樓市基建 中字股實力談 - 【高處不勝寒】港股短綫超買重臨 恒指下周或補裂口（第三版） 2023/01/27 【高處不勝寒】港股短綫超買重臨 恒指下周或補裂口（第三版） 中字股實力談 - 小米吸納 業績翻身 2023/01/27 小米吸納 業績翻身 【牛市密碼2】大升浪周期再現 港股由兔年開始（第三版） 2023/01/26 【牛市密碼2】大升浪周期再現 港股由兔年開始（第三版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國國務院 文學 閱文集團（00772） 人民幣 板塊