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新盤貨量充足  發展商定價難進取

地產 12:00 2023/01/31

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中港兩地有序通關，以及放寬檢疫措施後，本港樓市持續復常，而農曆新年假期結束後，多個新盤已醞釀登場，準備搶閘成兔年頭炮，雖然近期成交勢頭往上，但新盤供應及存量充足下，預料發展商開價較為保守，短期內難以做到「有量又有價」。

據房屋局資料，截至去年第四季，一手貨尾量升至1.6萬伙，較去年第三季增近7%，繼續創2007年初以來新高，至於今年可推售的全新盤，亦涉及約4.3萬伙，連同貨尾計算，即有約5.9萬伙可供選擇，若以過去5年，每年平均售出約1.5萬一手單位計，足夠近4年的銷售量。

而且個別地區，更甚為「重貨」，作為市區新樓供應庫的啟德，撇除發售中的餘貨盤，有機會在今年推出的新盤就涉及約10個，提供約1.1萬伙；而近年政府大力拓展的北部都會區，也有約11個新盤排隊出擊，涉及多達8,300伙。

由於相關地區的新盤，彼此間的客源、單位賣點，甚至周遭配套相似，難免出現相互搶客的情況，為求突圍而出，自然要在價錢上花心思。

另一方面，目前樓市仍以本地用家主導，不少為手頭資金有限的上車客、首置客，承價能力較弱，全新盤開價若太進取，遠偏離同區項目的價錢，未必能吸引準買家入票認購，假如首輪銷情未如理想，勢必大大打擊往後的銷售計劃。

值得一提，本月暫至29日，一手市場已錄470宗成交，較上月全月約275宗，大升約70%，並創4個月以來高位，承接力不俗，但能否一步到位，重回疫情前水平，需要觀察往後息口走勢，以及內地客南下購貨的情況。而且以二手為例，雖然屋苑成交量顯著回升，但亦有業主寧願輸少當贏，蝕讓離場，現階段未宜對市況過分樂觀。

記者：李偉航
 

新盤貨量充足  發展商定價難進取

欄名 : 樓市分析

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