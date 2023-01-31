撤核酸檢測在即 全面通關現曙光 財金專欄 2023/01/31 分享： 分享： 香港現時與內地通關，有配額也有核酸檢測要求，但內地今波疫情已近尾聲，消息指，本周內料可取消通關核酸檢測，配額安排也可逐步撤去，令兩地恢復全面通關。 口岸現人潮 未查結果即放行 事實上，通關的核酸檢測，根據 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？ 2023/01/30 政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？ 有政戲 - 中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪 2023/01/20 中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪 有政戲 - 政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」 2023/01/19 政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」 有政戲 - 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任 2023/01/18 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任 有政戲 - 董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒 2023/01/17 董建華退政協副主席 林鄭無緣接棒 疫情 香港 農曆新年 澳門 口岸