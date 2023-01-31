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撤核酸檢測在即 全面通關現曙光

財金專欄 2023/01/31

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香港現時與內地通關，有配額也有核酸檢測要求，但內地今波疫情已近尾聲，消息指，本周內料可取消通關核酸檢測，配額安排也可逐步撤去，令兩地恢復全面通關。

口岸現人潮 未查結果即放行

事實上，通關的核酸檢測，根據

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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