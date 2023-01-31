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通關初啟 名店落戶仍審慎

財金專欄 2023/01/31

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中港正式通關，對物業市場來說，仍是以商舖最直接受惠，如今通關兩個多星期，商舖市場不論買賣及租務，也略起變化，暫時來看，旅客未全面回歸，國際品牌仍是審慎。

據戴德梁行統計，整體一綫商舖空置率仍高，去年第四

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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