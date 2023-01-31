通關初啟 名店落戶仍審慎 財金專欄 2023/01/31 分享： 分享： 中港正式通關，對物業市場來說，仍是以商舖最直接受惠，如今通關兩個多星期，商舖市場不論買賣及租務，也略起變化，暫時來看，旅客未全面回歸，國際品牌仍是審慎。 據戴德梁行統計，整體一綫商舖空置率仍高，去年第四 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 樓市「真見底」定「死貓彈」？ 2023/01/30 樓市「真見底」定「死貓彈」？ 專家樓論 - 追蹤滙豐中銀 10大估價回穩 2023/01/30 追蹤滙豐中銀 10大估價回穩 專家樓論 - 潛在供應創新高 樓價上升動力減 2023/01/28 潛在供應創新高 樓價上升動力減 專家樓論 - 過去5個農曆年 有沒有小陽春？ 2023/01/27 過去5個農曆年 有沒有小陽春？ 專家樓論 - 動若脫兔的樓市？ 2023/01/26 動若脫兔的樓市？ 零售 物業 商舖 中環 尖沙咀 銅鑼灣 旺角 藥房 鄧鉅明 新世界發展（00017）