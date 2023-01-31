不同的盈喜各有緣機！

環球股市經過上周上升後，本周初普遍見有獲利回吐，春節長假後的內地股市則仍算開出紅盤但亦有趁高沽貨，上證指數收市微升四點至三千二百六十九點，深證及創業版表現較佳，均大約有1%的升幅。一月份以來升得較多的

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