不同的盈喜各有緣機！ 財金專欄 02:30 2023/01/31 分享： 分享： 環球股市經過上周上升後，本周初普遍見有獲利回吐，春節長假後的內地股市則仍算開出紅盤但亦有趁高沽貨，上證指數收市微升四點至三千二百六十九點，深證及創業版表現較佳，均大約有1%的升幅。一月份以來升得較多的 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 黑兔白兔，勤力的就是好兔！ 2023/01/27 黑兔白兔，勤力的就是好兔！ 投資坐標 - 盈喜高息股有獨特優勢！ 2023/01/20 盈喜高息股有獨特優勢！ 投資坐標 - 股市如何能實現共同富裕？ 2023/01/18 股市如何能實現共同富裕？ 投資坐標 - 跟隨RSI變動操盤有術！ 2023/01/17 跟隨RSI變動操盤有術！ 投資坐標 - 股市為何變得步步為營？ 2023/01/13 股市為何變得步步為營？ 時代集團控股（01023） 紫金礦業（02899） 利華控股集團（01346） 美股 個股分析 投資推介 股票 黃金 派息 安徽皖通（00995）