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不同的盈喜各有緣機！

財金專欄 02:30 2023/01/31

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環球股市經過上周上升後，本周初普遍見有獲利回吐，春節長假後的內地股市則仍算開出紅盤但亦有趁高沽貨，上證指數收市微升四點至三千二百六十九點，深證及創業版表現較佳，均大約有1%的升幅。一月份以來升得較多的

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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