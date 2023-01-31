瑞銀汪濤：整體CPI按年增速可上升至2.7%

對於即將公布的1月經濟資料（僅通脹、信貸和外滙儲備），瑞銀瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表最新觀點，預計CPI通脹可能走強，PPI走弱。

據瑞銀高頻資料顯示，1月份平均主要生產者價格再度按月下降（前20天統計局追蹤的一籃子商品價格按月下降1.9%）。因此，官方PPI按月可能下降，進而帶動整體PPI按年下降1.0%（此前按年下跌0.7%）。

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另一方面，隨着新冠疫情感染達峰回落、春節假期到來，內需反彈可能推動非食品CPI走強，尤其是服務價格，而國內汽油價格在1月14日上調，1月18日下調。

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瑞銀高頻資料亦顯示，平均食品價格可能受假期需求影響而按月上漲，其中豬肉價格按月下降18%（按年上漲9%），蔬菜價格按月上漲16%（按年上漲6%），水果價格按月上漲7%（按年上漲14%）。

總體而言，汪濤認為......更多內容，用戶請登入。

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