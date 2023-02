「基金教父」雷賢達分析 環球通脹新形勢

美國聯儲局將在香港時間2月2日凌晨公布議息會議結果,市場預期當局將加息0.25厘。善於觀察宏觀經濟及市場走向的「基金教父」雷賢達,在接受《Money Times》專訪時表示,即使美國聯邦基金利率在年內見頂,整體大環境也很難回到2020年疫情前的低利率、低通脹環境,「一旦工資、產品加了價,就好難再減。」

雷賢達認為,歐美自去年起出現的高通脹現象,是由2020年疫情爆發後,聯儲局大量放水(QE)所引起的。他引述著名貨幣學派學者Milton Friedman的理論「通貨膨脹在何時何地皆是貨幣現象。」(Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon.),解釋出現高通脹的原因。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

雷賢達相信,2008年金融海嘯後,聯儲局放水並未引起高通脹,原因是當時放水的目的是要拯救美國銀行業,銀行業自救不暇,無空間再對外貸款。

但是在2020年因疫情打擊經濟而大量放水的背景下,美國銀行業並未受到衝擊,他們仍有空間借錢給企業和普羅大眾,所以這次的QE最終傳導致實體經濟,再加上疫情導致環球供應鏈受衝擊、俄烏戰事推高能源價格等因素,進一步推高歐美地區的通脹。

他續指,「去全球化」現象在過去幾年愈趨嚴重,隨着中美關係有所變化,美國以及其盟友未來施加在出口到中國的關鍵供應鏈及產品方面的限制或將增加。在往後的日子,相信不少國家將把供應鏈的安全性放在首位,而非價格,這將推高生產成本,從而影響環球通脹水平。

至於美國經濟方面,雷賢達指出,早在2022年,已有大量媒體報導「美國經濟將衰退」,在這樣的情況下,他認為值得投資者思考,2000年的科網泡沫爆破及2008年的金融海嘯均是在無預警的情況下出現,若大眾早已得知美國經濟將衰退,最終對大市帶來的衝擊會有多大?

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐:2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架,股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場,訂戶可按此登入盡覽。

更多精彩電子書選擇,可按此登入電子書架,豐富藏書無限瀏覽。

...