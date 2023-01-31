好壞參半？10圖看清內地春節消費數據

今年的春節，是內地放寬防疫政策的首個春節，不再建議老百姓「就地過年」，而在各地疫情達峰的情況下，春節期間的消費數據較往年有所恢復，但恢復的程度如何呢？從消費的各個層面去看，哪個行業恢復得較好？

首先我們看看整體的消費數據，雖然官方沒有出台春節期間的消費數據，但從稅務局公布的增值稅數字可以看個大概。稅務數據、地方樣本數據都顯示，今年春節消費按年看有温和增長，但按月改善明顯。從結構來看，商品消費中飲食、居家相關的商品消費增長較快，服務消費增長明顯快於往年，觀影、演出等線下文娛活動，文旅、出行、住宿、跨境等相關消費按年大幅改善。

不過和疫情前相比，有一些線下消費活動仍未完全恢復，比如春運旅客發送、假期旅遊收入、連鎖酒店收入，分別為2019年同期的53%、73%、80%。（詳細數據請點擊以下組圖）

▼ 點擊圖片放大 +2

......

訂戶可登入繼續瀏覽。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ；★★

新書出爐：2023年hket 35周年 ；10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽。

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...