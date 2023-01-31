  • 18°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

好壞參半？10圖看清內地春節消費數據

財金 17:39 2023/01/31

分享：

分享：

今年的春節，是內地放寬防疫政策的首個春節，不再建議老百姓「就地過年」，而在各地疫情達峰的情況下，春節期間的消費數據較往年有所恢復，但恢復的程度如何呢？從消費的各個層面去看，哪個行業恢復得較好？

首先我們看看整體的消費數據，雖然官方沒有出台春節期間的消費數據，但從稅務局公布的增值稅數字可以看個大概。稅務數據、地方樣本數據都顯示，今年春節消費按年看有温和增長，但按月改善明顯。從結構來看，商品消費中飲食、居家相關的商品消費增長較快，服務消費增長明顯快於往年，觀影、演出等線下文娛活動，文旅、出行、住宿、跨境等相關消費按年大幅改善。

不過和疫情前相比，有一些線下消費活動仍未完全恢復，比如春運旅客發送、假期旅遊收入、連鎖酒店收入，分別為2019年同期的53%、73%、80%。（詳細數據請點擊以下組圖）

    點擊圖片放大
    +2

......

訂戶可登入繼續瀏覽。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ；★★

新書出爐：2023年hket 35周年 ；10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

最新專欄文章

炒消費復甦看哪個行業？最新調查揭示內地市民消費取向
2023/01/20
炒消費復甦看哪個行業？最新調查揭示內地市民消費取向
日央行幣策維持寬鬆 換日圓 炒股 都要留意（第二版）
2023/01/19
日央行幣策維持寬鬆 換日圓 炒股 都要留意（第二版）
8萬億存款 釋放遐想
2023/01/19
8萬億存款 釋放遐想
國信證券料港股未升完 6大板塊最有留意價值
2023/01/17
國信證券料港股未升完 6大板塊最有留意價值
美國CPI按月負增長 但並不意味今年會減息？
2023/01/14
美國CPI按月負增長 但並不意味今年會減息？
消費者信心指數 快速消費品股 宏觀分析 中國市場 財政政策 經濟數據表現 防疫措施 黃金 疫情 商品

上一篇文章

洪灝展望2023年：「股票是首選，最佳買入點很快會出現」

下一篇文章

新盤貨量充足 發展商定價難進取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通脹偵察站】西班牙通脹超預期 歐央行加息壓力升温（持續更新）
【通脹偵察站】西班牙通脹超預期 歐央行加息壓力升温（持續更新）
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
專家樓論 - 樓市「真見底」定「死貓彈」？
樓市「真見底」定「死貓彈」？
AI突飛猛進 打破更多飯碗
AI突飛猛進 打破更多飯碗
洪灝展望2023年：「股票是首選，最佳買入點很快會出現」
洪灝展望2023年：「股票是首選，最佳買入點很快會出現」
好壞參半？10圖看清內地春節消費數據
好壞參半？10圖看清內地春節消費數據