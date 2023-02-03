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國企改革 特定國企優勢獲估值重構（第二版）

研究報告 11:45 2023/02/03

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國企作為國民經濟的最主要組成部分，具備「中國特色」優勢的一類企業，惟傳統估值體系下，國企估值偏低。開源證券最新報告指出，中國特色的估值下，具行業優勢、改革力度、盈利成長性的央國企，有估值重構空間。

一直以來，內地國企在基建、房地產、能源等不同領域中佔據主導地位，猶如經濟的「壓艙石」。

過去3年國企改革主要圍繞專業化整合，能有效解決央企之間的同質化競爭、重復建設等問題。然而，新一輪國企改革將展開，傳統國有企業轉型向現代化產業，並聚焦主業、更注重產業之間的戰略合作，以及提升市場化經營效率。報告統計2022年共62家央企公布數字化轉型方案（見下圖）。

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從行業角度而言，開源證券建議關注綠色、安全和科技三條主綫

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第二版

據內地官媒《新華社》2月2日的報導，中國航材集團與海南省國資委於2022年年底，開展通航產業專業化整合，中國通用航空有限責任公司以無償劃轉方式，成為海南省第一家「中字頭」企業......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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