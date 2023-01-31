光大證券：經濟復甦積極預期主導港股情緒（附2月推薦股）

港股於農曆年假後，先升後回，恒指於22000關爭持。對於港股於的前景，光大證券認為，港股可受惠於內地經濟基本面向暖，並預期第2季後港股企業盈利突破，港股的復甦上行將迎來更充分的業績支持。

光大證券，港股短期行情受益於疫後復甦的階段性紅利，中長期走勢仍立足於經濟基本面的實際向暖。從目前來看，市場對美國通脹和經濟衰退的路徑較為樂觀，海外風險對港股的影響將逐漸收束。而隨着中國經濟的向暖復甦和海外加息放緩，短期內，投資者對經濟復甦的積極預期將主導市場情緒，港股市場行情在一季度有望持續收復2022年以來的超跌。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

但從盈利角度來看，基本面企業的盈利狀況仍是決定中長期港股走勢的核心因素。考慮到2022年的各類風險事件，年報季港股市場各企業資料可能仍表現不佳。但伴隨著國家擴大內需戰略和「寬信用」政策的持續推進，財政與貨幣政策將逐步發揮增長效力，進入二季度後港股企業盈利可能迎來實際的突破，屆時港股市場復甦上行將迎來更充分的業績支持。

對於受惠板塊，光大證券指出，可留意受惠於經濟穩健修復同時估值處於低位的醫藥行業及互聯網科技行業。另外，受惠於房地產相關政策的持續刺激與發力的建築材料、房地產及建築裝飾等地產相關行業。

光大證券又選出5隻2月可留意的5隻推薦股。

1. 騰訊 （00700） ：視頻號流量高速增長

遊戲業務受版號發行原因，重量級新遊上綫進入淡季，但《王者榮耀》、《和平精英》依舊有望為騰訊帶來較為可觀的業績表現。視頻號增長迅猛，有望成為微信重要盈利來源。社交網路收入依靠騰訊視頻與TME 穩定的會員訂閱穩定增長。廣告業務受宏觀經濟影響，業績近期低迷，待疫情與宏觀經濟好轉有望實現較快恢復性增長。金融科技以及企業服務主動提升運營效率，有望成為重要盈利來源。

騰訊在國內外遊戲業務方面仍處於領先地，維持「買入」評級。微信支付在移動支付端領導地位穩固，國內雲服務增速較快，騰訊雲處第二梯隊，有望在成為未來業績驅動力。

2. 阜博集團 （03738） ：全球收入維持高增長

傳媒巨頭改變行業格局，海外滲透率仍有較大提升空間。阜博持續與內容商建立深度合作，8月與華納完成合約升級，進行全量內容庫的管理變現；公司預計2023年華納內容產生的新增活躍資產會佔到總新增的60%，公司預計該部分活躍資產全年帶來約2,000萬美元的新增收入。

維持對阜博「買入」評級。阜博為全球頭部DTC流媒體提供IP產權保護方案，行業DTC轉型加速，數位資產持續發展，全球IP保護需求旺盛；與粒子團隊整合運營共同探索中國數字文化產業，拓展國內數位內容資產變現管道；新型交易場景如元宇宙和NFT需求增多。我們堅定看好公司未來發展以及國內未來數字經濟的快速增長，維持「買入」評級。

3. 微盟集團 （02013） ：SaaS業務企穩回暖

微盟的SaaS業務疫後恢復順利，2022年第3季不含海鼎的訂單同比增長30%，系公司在電商版圖上持續優化擴展取得成績。微盟綫上綫下整合、大客化與平台化能力為SaaS 業務中長期發展的支撐。

維持「增持」評級，政策面進一步加持，國務院關於數位經濟發展情況的報告中強調牢牢掌握數字經濟發展自主權，預期SaaS板塊先行受惠；中長期看，私域運營服務在數位經濟政策持續釋放利好信息下仍將是商戶降本增效的重要選擇；公司大客化戰略持續深入，有望進一步提升客單價及留存率；WOS較強中台能力預計賦能多場景創新產品。公司SaaS和廣告業務復甦基本符合預期，考慮到疫後電商、廣告邊際改善但仍有壓力。

4. 金蝶國際 （00268） ：大中型企業市場穩健突破

金蝶2022年上半年實現營收21.97億元人民幣，同比增長17.3%。另外，雲轉型進程穩步推進，雲訂閱增長預計持續健康向好：22年上半年雲服務業務整體收入同比增長35.5%。大型企業市場國產替代標杆客戶持續樹立，中小企業雲訂閱需求高增。

維持「買入」評級，公司「平台+人財稅+生態」策略指引完善產品佈局，全面推進中大企業市場戰略以及產品覆蓋面，單客戶價值深入挖掘；公司未來收入增長引擎由雲業務接替，催化SaaS訂閱付費模式逐漸成熟；大企業市場國產化替代能力有望推動公司業務持續高成長；星空標準版和企業版的下沉疊加疫情催化，中小企業上雲與訂閱意願高增。考慮到大企業數位化轉型、國產替代需求旺盛，雲轉型升級下毛利率有望改善，以及降本增效穩步推進。

5. 京東方精電 （00710） ：大屏車載顯示隱形冠軍

車載顯示行業全球龍頭，厚積薄發迎來業績放量。公司是京東方集團車載顯示及系統運營平台，主營車載TFT/TP 顯示模組製造，業務佈局中國、歐美、日本及韓國多地。產品+客戶+面板資源優勢明顯，顯示總成或智慧座艙業務開拓長期空間。

公司定位車載顯示賽道增長確定，背靠母公司龍頭地位穩固、客戶壁壘深厚、在手訂單充沛，預計成都顯示基地的產能釋放將進一步滿足訂單需求並逐漸貢獻營收，而規模效應及產能利用率的提升有望帶動業績放量；此外公司正由Tier2向顯示總成與智慧座艙業務轉型，具備長期增長動力，維持「買入」評級。

報告來源：光大證券

編輯：錢家鋒



★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。「按此登入盡覽」「按此登入電子書架」

...