內房進展如何？看1月房企銷售+拿地排行榜（更新）

第二版：

上版與各位讀者介紹了1月內房銷售情況，拿地情況及排行榜於本版更新。

根據中指院數據，2023年1月，TOP100企業拿地總額為591億元（人民幣，下同），按年跌29.4%。中指院指，受重點城市只有一城舉行土拍及春節假期錯峰的影響，供應量呈季節性回落，企業拿地節奏明顯減緩，拿地企業主要以地方城投及本土民企為主。

從新增貨值來看，綠城中國 （03900） 以累計新增貨值83億元排第一、廣州潤川房地產開發、中關村發展緊隨其後，累計新增貨值規模分別為75億元和66億元；根據筆者搜尋資料顯示，排名第二的廣州潤川房地產開發潤川公司由安馳投資有限公司全資持有，該公司的法定代表人為華潤置地 （01109） 華南大區的負責人王淵。（具體拿地榜單請點擊下列組圖）

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過去的2022年，內房進展不大，銷售成交仍低迷，踏入2023年，內房銷售有無起色呢？哪間房企的銷售表現最為出色？

根據中指院數據，2023年1月，100強房企銷售總額為4,223億元（人民幣，下同），按年跌31.7%，較去年同期跌幅擴大8.6個百分點。其中銷售額超過百億的房企有13家，較去年同期減少2家；超五十億房企有9家，較去年同期減少13家。按月比，100強房企單月銷售額亦下跌，按月跌51.6%。

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房企銷售排行方面，保利發展、萬科 （02202） 和碧桂園 （02007） 為1月銷售額最高的房企，三間房企銷售額均在200億元以上，但三間房企去年全年銷售額為4,000億元以上，折合全年月均為300億元以上，1月的銷售額明顯少過去年月均銷售水平，不過相信這也與春節假期因素有關。（詳細榜單請看以下組圖。）

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