1月房企銷售排行榜出爐 「小陽春」會出現嗎？

過去的2022年，內房進展不大，銷售成交仍低迷，踏入2023年，內房銷售有無起色呢？哪間房企的銷售表現最為出色？

根據中指院數據，2023年1月，100強房企銷售總額為4,223億元（人民幣，下同），按年跌31.7%，較去年同期跌幅擴大8.6個百分點。其中銷售額超過百億的房企有13家，較去年同期減少2家；超五十億房企有9家，較去年同期減少13家。按月比，100強房企單月銷售額亦下跌，按月跌51.6%。

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房企銷售排行方面，保利發展、萬科 （02202） 和碧桂園 （02007） 為1月銷售額最高的房企，三間房企銷售額均在200億元以上，但三間房企去年全年銷售額為4,000億元以上，折合全年月均為300億元以上，1月的銷售額明顯少過去年月均銷售水平，不過相信這也與春節假期因素有關。（詳細榜單請看以下組圖。）

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