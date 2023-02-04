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周一全面通關 賭股後市點部署（第三版）

研究報告 16:04 2023/02/04

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澳門傳媒《allinmedia》引述消息人士報道，澳門政府近日通知博彩中介須在淨轉碼額總額的1.25%中介佣金徵收5%稅款，有關稅項將以按月方式繳付，並由博彩企業於翌月首10天內交到澳門財政局。報道引述業界消息，澳門1月來自博彩中介的轉碼數約40億元，殺數約1億元，若政府收取5%佣金稅即大約250萬元。

消息導致濠賭股全面走低，未能延續2月1日賭收勝預期的利好。2月2日全日結算，永利澳門 （01128） 跌1.4%報9.09元，美高梅中國 （02282） 跌1.8%報10.16元，銀河娛樂 （00027） 跌1.9%報55.35元，金沙中國 （01928） 跌2.7%報29.15元，澳博控股 （00880） 跌3.3%報4.36元，新濠國際 （00200） 跌3.4%報10.3元。

事實上，澳門賭場貴賓廳業務萎縮，對行業影響愈來愈有限，大行更着眼中場業務的喜人復甦。摩根大通指出，在貴賓廳業務萎縮的情況下，澳門1月份賭收數據仍按年增長82.5%至115.8億澳門元，意味期內中場賭收已恢復至疫情前的60%至70%。如果單計新年假期表現，2023年新年假期期間的中場賭收更是恢復至2019年同期的80%。

摩根大通續指，在此水平的賭收表現下，澳博 （00880） 以外的賭企肯定恢復產生自由現金流（Free Cash Flow, FCF），發生時間較市場預期早了兩季，意味市場定必要調升賭股2023年的盈利預測。

該行續看好濠賭股，指板塊平均僅處12倍EV/EBITDA，而在市場上調預測後實際估值只會更低。摩根大通首選是銀河娛樂 （00027） 和金沙中國 （01928）

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澳門博彩監察協調局2月1日中午公布1月份賭收數據，錄115.8億澳門元，按年增長82.5%。若粗略比較2019年2月的253.7億元，即當年新年假期的月份，則2023年1月賭收恢復至疫情前的45.6%，稍優於旅客的恢復程度（至2019年同期的37%）。

數據公布後濠賭股走高。銀河娛樂 （00027） 升4%報56.5元，創52周新高；新濠國際 （00200） 升4.9%報10.66元，美高梅中國 （02282） 升4.7%報10.34元，永利澳門 （01128） 升3%報9.21元，澳博控股 （00880） 升1.4%報4.49元，金沙中國 （01928） 升1.2%報29.65元。

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澳門新年假期旺場，但濠賭股周初沽壓重，有市場意見歸咎於今年假期訪澳旅客數仍較疫情前水平有距離。花旗分享該行假期間的澳門賭場見聞，指出賭客質比量優，賭收復甦會強於賭客數量，續看好濠賭板塊。

花旗派人實地觀察21個高端中場的運作情況，統計賭客、投注額及平均注碼並比較該行2019年同期的同樣調查。花旗發現由於賭客的平均落注銀碼較2019年大增45%至24,178元（港元‧下同），就算場內賭客數只及2019年的53%，但投注額可及2019年的76%。因此該行認為澳門1月份的賭收復甦，會強於市場目前見到的賭客數量復甦。

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該行又目睹一些豪氣萬千，令其震驚（jaw-dropping）的賭客：

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除了一眾大戶大灑金錢，不少小賭客也加大了對澳門賭收的貢獻。花旗指出，今年大眾中場內一手百家樂的最低注額，平均達2,235元，較2019年同期高2%且是歷年第二高，僅次於2018年「十一黃金周」時的2,266元。

個股方面，花旗指出銀河娛樂 （00027） 以賭額計仍是高端中場龍頭，2023年農曆年假的市佔率約25%，但金沙中國 （01928） 的倫敦人及百利宮表現出急起直追的勢頭，估計是因為兩個項目的娛樂產品更能吸引豪客。美高梅中國 （02282） 的兩個賭場則完成翻新，也能享受到行業景氣。相對地，花旗認為澳博 （00880） 的上葡京需要在賭客營銷上再加把勁。

目前，花旗的濠賭股首選是銀河娛樂和金沙中國。該行對六隻股的目標價及預測如下：

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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