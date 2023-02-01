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市場低估賭股了 花旗實地考察有錢佬點賭

研究報告 07:20 2023/02/01

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澳門新年假期旺場，但濠賭股周初沽壓重，有市場意見歸咎於今年假期訪澳旅客數仍較疫情前水平有距離。花旗分享該行假期間的澳門賭場見聞，指出賭客質比量優，賭收復甦會強於賭客數量，續看好濠賭板塊。

花旗派人實地觀察21個高端中場的運作情況，統計賭客、投注額及平均注碼並比較該行2019年同期的同樣調查。花旗發現由於賭客的平均落注銀碼較2019年大增45%至24,178元（港元‧下同），就算場內賭客數只及2019年的53%，但投注額可及2019年的76%。因此該行認為澳門1月份的賭收復甦，會強於市場目前見到的賭客數量復甦。

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    +2

該行又目睹一些豪氣萬千，令其震驚（jaw-dropping）的賭客：

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    +2

除了一眾大戶大灑金錢，不少小賭客也加大了對澳門賭收的貢獻。花旗指出，今年大眾中場內一手百家樂的最低注額，平均達2,235元，較2019年同期高2%且是歷年第二高，僅次於2018年「十一黃金周」時的2,266元。

個股方面，花旗指出銀河娛樂 （00027） 以賭額計仍是高端中場龍頭，2023年農曆年假的市佔率約25%，但金沙中國 （01928） 的倫敦人及百利宮表現出急起直追的勢頭，估計是因為兩個項目的娛樂產品更能吸引豪客。美高梅中國 （02282） 的兩個賭場則完成翻新，也能享受到行業景氣。相對地，花旗認為澳博 （00880） 的上葡京需要在賭客營銷上再加把勁。

目前，花旗的濠賭股首選是銀河娛樂和金沙中國。該行對六隻股的目標價及預測如下：

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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