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商品消費 兔氣揚眉（第三版）

研究報告 20:50 2023/02/02

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2023年內地春節消費按年温和增長，而環比改善明顯，中金公司預計消費改善仍有「後勁」。從結構來看，商品消費中飲食、居家相關的商品消費增長較快，服務消費增長明顯快於往年。

從地域來看， 2023年返鄉規模進一步增長，部分省份務工人員提前返鄉， 帶動務工大省、低能級城市的消費改善更大。 不過和疫情前相比，有一些綫下消費活動仍未完全恢復，比如春運旅客發送、假期旅遊收入、連鎖酒店收入，分別為2019年同期的53%、73%、80%。未來伴隨疫情影響減弱和復工復產推進， 中金公司預計消費仍有改善空間。

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●防疫優化調整和疫情達峰回落，為春節假期消費恢復創造了條件。

2023年春節是對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」後的第一個節假日，這是中國新型冠狀病毒感染疫情防控政策的一次重大調整。

此前的元旦假期受疫情達峰影響，消費仍階段性承壓，而春節假期全國疫情已經從高位回落。

根據國務院聯防聯控機制介紹，各省已經度過了三個高峰 （發熱門診高峰、急診高峰和重症患者高峰）。

全國發熱門診就診人數在2022年12月23日達到峰值， 截至2023年1月17日較峰值下降了94%， 已經回落到2022年12月7日前的水平。

全國急診就診人數 、在院的陽性重症患者人數分別在1月2日和5日達到峰值，之後持續下降。

2023年春節消費呈現按年温和復甦、環比大幅改善的特徵，樣本資料顯示消費的按年增速與2022年同期大致持平，但大幅好於2022年底。

國稅總局披露的增值稅發票資料顯示，2023年春節假期全國消費相關行業銷售收入按年增長12.2%， 略低於2022年的3年複合增速12.5%。

各省、城市披露的樣本企業零售資料也顯示，各地方的消費增長中位數在7.6%左右 ，比2022年統計的樣本中位數8.5%低0.9個百分點。

稅務和地方資料都是樣本資料，以往經驗來看，樣本增速水平會顯著高於全國總體消費增速。

以假期增值稅發票資料為例，2022年春節的3年複合增速為12.5%，2022年端午假期的增速為9.5%，2021年國慶假期增速為9.9%，分別比當月社零總額的同口徑增速高8.2、6.4、5個百分點。

地方樣本資料也是如此，2022年春節增速中位數為8.5%，比1至2月社零總額增速高1.8個百分點。

從增速變化來看， 這兩個樣本增速較2022年春節都略有回落， 顯示出2023年春節總體消費按年增長並不出色。

不過即使樣本資料高估總體消費的增速，也還是可以看出總體消費按年應該是温和增長，明顯好於2022年底全國社零總額負增長的情形。

這意味着環比來看， 消費應該有明顯的復甦。

 

■商品消費方面 ，飲食、居家相關的商品消費增長較快，體現了春節闔家團聚的消費特徵。

增值稅發票資料顯示，春節假期商品消費按年增長10%，較2019年同期的複合增速為13.1%。

其中， 糧油食品商品銷售收入按年增長31.5%，果品蔬菜、肉禽蛋奶、酒水飲料分別按年增長39%、28.6%、18.7%。

居家相關消費也增長較快，文體用品、傢俱、五金分別增長20.9%、15.2%、8.6%。

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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