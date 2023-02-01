商勝住 3大因素削住宅2023年回升動力（第三版：增目標價表）

本文第一及第二版提及，在經濟活動復常下，2023年香港物業市場以寫字樓、零售相關、工業用途等商用物業的租金有望復甦，而住宅市場則在3個因素，包括：

受制市民供樓負擔、

住宅租金回報率吸引力下降、

需求相對持續增加的供應下呈現下滑，

而限制復甦潛力。

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至於個股方面，報告內特別將長實集團 （01113） 的投資評級，由「中性」調升至「買入」，而原因有3個......

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其他收息股分析，詳見：【下一頁】

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【第二版刊於2月1日 15：51】

新冠疫情衝擊力漸轉弱，加上中國復常提速，本文第一版提及，高盛在1月香港物業市場報告中預計，香港的寫字樓、零售相關物業等租金由2023年起展開3年的升勢；住宅市場方面，高盛雖然在該報告內將2023年的預期跌幅收窄，但仍料跌勢未止。

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高盛料香港住宅未有像商用物業在2023年展開復甦，除了本文第一版提及的市民收入增長放緩因素之外，還有按揭利率上升同時增市民供樓負擔和降物業收租吸引力，以及供應增加，這兩個因素窒礙住宅樓價回升動力。

加息周期下 實質物業收租回報率變負數

事實上，在按揭利率上升的情況下，物業租金回報率要相應提升（點擊圖片放大），才能抵銷利息支出，以及令收租較存款利息吸引。至於推升物業租金回報率，一是靠推升租金，二是購買物業的價格下降，惟承本文第一版所言，市民收入增長放緩，即是推升租金的空間不多，要提升租金回報率，似乎要以較低的物業購入價來達到的機會較高。

再者，高盛報告更發現，現時淨租金回報率已跌至負回報區域（點擊圖片放大）。由此看來，現時香港住宅物業吸引力不及定期存款，香港住宅物業暫時沒有收息價值。

住宅供應2021年趨升

此外，在香港政府以「急市民所急」為目，致力增加住宅供應的前提下，高盛報告也指出，香港住宅供應由2021年起回升，當中......

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（詳細分析更新中）

延伸閱讀：摩通：恒隆地產第四季弱勢應預期內 維持「增持」評級（第四版）

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【第一版刊於2月1日 06：06】

【第一版題為：港住宅價止跌？高盛反料商用物業租連升3年】

美國聯儲局採用較對上6次加息周期激進的步伐（點擊圖片放大），去應對超高通脹後終見成效（點擊圖片放大），而市場也預計香港時間2月2日清晨公布的議息結果，每次加息步伐將放慢至0.25厘（點擊圖片放大）。惟市場料聯儲局加息行動仍會持續（更多美加息跟進，詳見：【下一頁】），加上香港市民收入、供樓負擔、住宅供應等因素，高盛料港住宅在2023年續跌。

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經歷過3年新冠疫情的衝擊，加上中國復常速度超出市場預期，高盛預計，寫字樓、零售相關物業、酒店以至工業用途等物業，租金有望由2023年起展開持續3年的回升趨勢（點擊圖片放大）。

2023年：商用物業租金展升勢 住宅價租未止跌

反觀住宅物業市場，在香港與內地恢復通關後，高盛將2023至2025年香港住宅價格表現，雖然由原先預計的按年跌15%、持平及持平，上調到跌10%、升4%及升4%，但是跌勢在2023年內仍未止（點擊圖片放大）；而住宅租金也預計在2023年內未止跌。

首先，物業價格表現與市民收入增長有關，加上量寬結束......

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（詳細分析更新中）

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記者：蕭悅潾

宏觀形勢展望，詳見：【歐、美】【中國】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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